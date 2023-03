poggio. OGGI L’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDAO RICCARDO PALANDRI

“Sarà la casa dei cittadini durante la campagna elettorale”

POGGIO. Oggi pomeriggio alle ore 17,30 in via Garibaldi 20 a Poggio a Caiano sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Riccardo Palandri.

“Il comitato elettorale sarà la casa dei cittadini durante la campagna elettorale. Abbiamo fatto la scelta di avere una sede che fosse autonoma rispetto ai partiti.

Chiunque voglia contribuire al programma Per Poggio, confrontarsi sul futuro del nostro paese o anche solamente segnalare criticità e disservizi, potrà farlo liberamente senza l’obbligo di sottoscrivere alcuna tessera associativa.

Il futuro di Poggio riguarda tutti e tutti devono sentirsi liberi di partecipare alla sua costruzione in un luogo realmente civico. Per Poggio.”.