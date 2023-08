poggio. PALAZZETTO DELLO SPORT, IL ”BUFFO” TEATRINO DI PUGGELLI

Il Partito Liberale di Prato interviene sulla annunciata chiusura dell’impianto sportivo da parte del sindaco Palandri e sulla reazione di Poggio Insieme!

POGGIO —PRATO. Si assiste ad un buffo teatrino messo in scena dal consigliere comunale Puggelli, incidentalmente ex-sindaco di Poggio a Caiano, in cui si cerca di scaricare sull’attuale sindaco – arrivando a chiederne le dimissioni – le responsabilità per la chiusura del palazzetto dello sport del paese.

Comportamento che troviamo perlomeno singolare: Puggelli e i suoi compagni di partito hanno amministrato il Comune per molti anni, ma evidentemente non hanno avuto la stessa sensibilità verso la sicurezza dei cittadini, dei ragazzi e degli sportivi poggesi, che invece ha l’attuale Giunta, costretta a prendere decisioni difficili ma necessarie per rimettere a norma strutture (vedasi anche la palestra della scuola) colpevolmente dimenticate da chi, per decenni, sedeva sulla sedia del Sindaco.

Quello che Puggelli e il PD forse non avevano calcolato era l’eventualità che i poggesi potessero scegliere un colore diverso per il loro paese, e che il nuovo Sindaco, sostenuto nelle sue scelte convintamente dal Partito Liberale Italiano e dagli altri amici del centrodestra, mettesse mano a tutte le “bischerate“ e alle “sviste“ delle amministrazioni precedenti.

Davide Mazzoni

Segretario provinciale PLI Prato