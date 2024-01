poggio. PARTONO LE POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERI E SIEPI

E a breve sarà pubblicato il bando per “adottare” le rotonde

POGGIO A CAIANO. Al via, sul territorio comunale di Poggio a Caiano, una serie di potature straordinarie di alberi e siepi.

La richiesta è arrivata dall’amministrazione comunale che, dopo un sopralluogo in diverse zona di Poggio con amministratori e tecnici, ha ritenuto opportuno dare seguito a questo intervento che si aggiunge alla potatura ordinaria delle piante. Da tempo, in Comune arrivavano segnalazioni da parte di cittadini che sollecitavano interventi di questo tipo. “Interventi – spiega il primo cittadino di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – che non c’erano stati in passato ed era giusto che ora fossero fatti”.

Alcune operazioni di potatura sono già state eseguite in via del Granaio, piazza Risorgimento, piazza Buontalenti e poi la sistemazione delle siepi ai giardini di via Aldo Moro. A breve partirà anche la potatura degli ulivi che si trovano alle rotonde.

E restando in tema, il Comune ha intenzione di pubblicare un bando per ‘adottare’ le rotonde. Ovvero, affidare a privati (l’amministrazione comunale pensa, in modo particolare, ad azienda del settore) la gestione delle rotonde che si trovano lungo le arterie viarie della cittadina.

Il Comune è in attesa di ricevere il via libera da parte della Provincia dato che tre rotonde si trovano su strade la cui competenza è provinciale.

Chi prenderà in ‘affidamento la rotonda avrà il compito di curarla con verde e fiori. E potrà pubblicizzare con una targa recante il nome dell’azienda la cura di quel punto verde.

Pulizia anche all’interno del parco del Bargo dove sono stati rimossi gli alberi caduti in seguito all’alluvione del novembre scorso. Sempre all’interno del parco del Bargo sono state ripristinate alcune fosse di scolo dell’acqua.

[biagioni — comune di poggio a caiano]