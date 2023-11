poggio. PIAZZA XX SETTEMBRE: CHIARIAMO INSIEME PERCHÈ I LAVORI SONO SOSPESI

Lettera al sindaco Riccardo Palandri del gruppo “Poggio Insieme”. Francesco Puggelli e i suoi invitano il sindaco a un’assemblea pubblica per informare su una vicenda che sta facendo molto discutere l’intera Poggio a Caiano. Puggelli: “due visioni a confronto”.

POGGIO A CAIANO. Una assemblea pubblica per informare i cittadini sullo stato di avanzamento della nuova Piazza XX Settembre. Vorrebbero organizzarla i consiglieri di opposizione, ma vorrebbero che ad essere presente con loro, per spiegare in pubblico i motivi reali della sospensione lavori, fosse anche il sindaco Riccardo Palandri.

Per questo il capogruppo Francesco Puggelli con i tre colleghi consiglieri (Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli) hanno inviato a Palandri una lettera e lo invitano a partecipare all’incontro il prossimo lunedì, 4 dicembre, alle ore 21:15.

Chiedono, al primo cittadino, di poter usare, per l’assemblea, la sala Tribolo nelle Scuderie Medicee: uno spazio comunale.

“Visto il recente dibattito che ha acceso l’attenzione sul cantiere di Piazza XX Settembre, attualmente sospeso, e preso atto dell’interesse dimostrato dalla popolazione” i consiglieri di opposizione auspicano che richiesta e invito siano accolti. “Il nostro desiderio – scrivono – è soltanto quello di contribuire a chiarire la vicenda mettendo insieme tutti coloro che, a vario titolo, nel tempo si sono occupati del progetto”.

Evidenziato che sarebbe gradita anche la presenza dei tecnici comunali (“così da fornire tutte le dovute informazioni alla cittadinanza che vorrà intervenire”) la lettera sottolinea che sedere insieme tutti allo stesso tavolo davanti ai cittadini sarebbe una buona occasione “per garantire, tutti insieme, la massima trasparenza possibile e, soprattutto, contribuire insieme alla ripresa e alla conclusione delle opere”.

Per finalità organizzative i consiglieri chiedono a Palandri “un cortese riscontro entro venerdì 1 dicembre”, circa la sua partecipazione e la disponibilità a consentire l’assemblea nello spazio comunale delle Scuderie.

L’idea di un restyling della piazza centrale del Poggio fu iniziata dal sindaco Marco Martini in seguito alla terribile tempesta che la distrusse nel 2015 e i lavori, dopo un percorso partecipativo e un concorso di idee che portò a selezionare il progetto vincitore da parte di una giuria di esperti, furono iniziati dal sindaco Puggelli.

Il candidato sindaco Palandri, nell’ultima campagna elettorale, fu al contrario molto duro nel criticare il progetto e nel promettere che lo avrebbe cambiato.

Il restyling avrebbe dovuto concludersi proprio in questi giorni, ma da tempo il cantiere è stato bloccato. Sui motivi del blocco, molte e contrapposte le tesi con una cittadinanza che appare sconcertata.

Ecco adesso la mossa dell’opposizione.

“Invitiamo il sindaco – spiegano i consiglieri a commento della lettera – a un confronto pubblico da tenersi in tempi rapidi, con atti e documenti alla mano, per far parlare non le polemiche ma le carte. Speriamo che il sindaco accolga il nostro invito e che finalmente tutti possano avere modo di capire non solo i motivi del blocco lavori ma anche le due contrapposte visioni sul futuro della piazza: un futuro che per noi non può essere da banale rotonda spartitraffico perché il nostro progetto ha l’ambizione di consegnare alla comunità uno spazio bello per ritrovarsi, stare insieme, partecipare a eventi, aiutare la comunità intera a vivere meglio”.

[poggio insieme]