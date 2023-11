poggio. PIAZZA XX SETTEMBRE, IL SINDACO PALANDRI: “QUELLO CHE DOVEVAMO DIRE LO ABBIAMO DETTO NELLE SEDI OPPORTUNE”

La maggioranza non parteciperà all’incontro promosso da Poggio Insieme!. I lavori ripresi il 22 novembre scorso

POGGIO A CAIANO. Il sindaco e la giunta non parteciperanno all’incontro indetto dai consiglieri di minoranza di Poggio a Caiano circa i lavori di piazza XX settembre. “Quello che dovevamo dire – spiega il primo cittadino Riccardo Palandri – lo abbiamo detto nelle sedi opportune, ovvero durante alcune sedute del consiglio comunale. Inoltre, non vedo la necessità di questo incontro dato che il direttore dei lavori della piazza, architetto Alessandro Viliani, ha firmato in data 22 novembre il verbale di ripresa dei lavori”.

Il cantiere, lo ricordiamo, era stato sospeso dal direttore dei lavori per la mancanza del nullaosta da parte della Provincia circa la modifica della viabilità. L’amministrazione comunale di Poggio, guidata dal sindaco Palandri, dopo aver ricevuto la comunicazione della sospensione dei lavori ha chiesto, a più riprese, che il cantiere riprendesse limitatamente ai lavori della piazza.

Adesso, su sollecitazione dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico, l’architetto Viliani ha firmato il verbale di ripresa dei lavori.

Per quanto riguarda la viabilità adiacente la piazza ci sono dei ‘no’ da parte di Regione, che ha la competenza della strada, e della Provincia che la gestisce.

La verità è così riassunta. Ci sono documenti firmati e protocollati che sottolineano che la viabilità non va toccata. Adesso i lavori di piazza XX settembre riprenderanno e sindaco e giunta sostengono che non c’è bisogno di nessun incontro.

Le spiegazioni sono state date, gli amministratori si sono presi di bugiardi ma le carte parlano chiaro.

Nessun veto da parte dell’amministrazione ai tecnici di partecipare all’incontro organizzato dalla minoranza in consiglio comunale ma la parte politica non intende presenziare.

[biagioni — comune di poggio a caiano]

Leggi anche: poggio. PIAZZA XX SETTEMBRE: CHIARIAMO INSIEME PERCHÈ I LAVORI SONO SOSPESI – Linea Libera