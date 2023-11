poggio. PIAZZA XX SETTEMBRE, IL VICESINDACO BRESCI: L’EX AMMINISTRAZIONE FACCIA AMMENDA SUI PROPRI ERRORI

E difende l’operato del collega di giunta Mastropieri

POGGIO A CAIANO. Piazza XX settembre è tra i macigni più pesanti che abbiamo avuto come regalo dalla precedente amministrazione.

L’ex amministrazione, anziché riflettere sul perché si trovi meritatamente all’opposizione, dopo numerose performance scadenti, trova ad oggi il coraggio di inveire contro di noi. Dovrebbe trovare invece un pò di tempo per riflettere e fare ammenda sui propri errori.

Al loro posto, avrei almeno la decenza di tacere e guardare in faccia ai danni che hanno arrecato a Poggio per il vezzo di fare un lavoro inutile e costoso come quello dello stravolgimento di una piazza storica, con un certo valore simbolico come piazza XX settembre.

La loro incompetenza è riassunta lì, (ma non solo).

Ma poiché la sinistra perde le elezioni ma non la sua arroganza, si permette addirittura di dare del menzognero ad un professionista stimato e competente come l’assessore Mastropieri.

Invece di lanciare accuse infondate a chi ogni giorno lavora per cercare di risolvere i problemi da loro creati, farebbero bene a seguire l’assessore nel suo operato, così magari da imparare qualcosa.

Diletta Bresci

Vice Sindaco di Poggio a Caiano