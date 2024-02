poggio. PREMIATE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PIÙ LONGEVE DEL TERRITORIO

Nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Mascherone d’oro”

POGGIO A CAIANO. Prima edizione del ‘Mascherone d’oro’ a Poggio a Caiano.

L’amministrazione comunale ha deciso di premiare le attività più longeve del territorio. Lo ha fatto istituendo un premio che porta il nome di uno dei simboli del Comune mediceo, il ‘Mascherone’ appunto.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì sera nella sala della Giostra del palazzo comunale.

“Nove le attività premiate – ha ricordato la vice sindaco Diletta Bresci – e tutte danno prestigio a Poggio a Caiano. Sono punti di riferimento del commercio non solo per il nostro Comune ma anche per quelli limitrofi.

Sono aziende che vantano una lunga esperienza nel loro settore e questo è un sinonimo di garanzia. A loro va il mio personale ringraziamento, insieme a quello del sindaco Riccardo Palandri e dell’intera amministrazione comunale, per il lavoro che svolgono con passione e professionalità”.

Il Comune di Poggio a Caiano ringrazia per la collaborazione le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato, presenti alla serata con i loro rappresentanti. Alla premiazione era presente anche la deputata di Fratelli d’Italia onorevole Chiara La Porta. Queste le attività premiate: Cintolesi marmi, Franco Gradi, officina Bacci, Martelli abbigliamento, bar Roberta, pasticceria Delizia, panificio Tonelli, ristorante Il Falcone, Mannelli non solo tabacchi.

C’è chi festeggerà, nel corso del 2024, i 30 anni come la tabaccheria Mannelli, chi i 50 anni (bar Roberta), chi ha spento le 40 candeline lo scorso anno (pasticceria Delizia) e chi, come il ristorante ‘Il Falcone’, è attivo dal 1862 . C’è poi Cintolesi marmi attivo dal 1956, Gradi dal 1978, l’officina Bacci dagli anni Settanta e ancora il panificio Tonelli con la bottega aperta negli anni Sessanta così come Martelli abbigliamento.

[biagioni — comune di poggio a caiano]