poggio. PRESENTATE LE INIZIATIVE NATALIZIE

Un cartellone ricco realizzato dal Comune assieme alla Pro Loco e alle associazioni di categoria

POGGIO A CAIANO. Sarà un dicembre pieno di eventi quello in programma a Poggio a Caiano. Ieri mattina è stato presentato il cartellone degli appuntamenti natalizi promossi dal Comune, insieme al programma delle attività messe in piedi dalla Pro – Loco con il contributo dell’amministrazione comunale e grazie alle associazioni di categoria, sponsor e commercianti. Vediamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

“Appuntamenti per tutti – esordisce la vicesindaco e assessore alla cultura Diletta Bresci – Un calendario davvero ricco con iniziative anche culturali”.

L’assessore al turismo Piero Baroncelli è soddisfatto di come ci sia stato il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Canio Cillo della Pro Loco evidenzia i tanti eventi al quale fa eco il consigliere comunale Renzo Breschi che ringrazia i commercianti, associazioni di categoria e sponsor che hanno fatto sì che si potesse dare vita a un programma così corposo.

Si parte il 7 con un omaggio a Francesco Nuti a cura dei fratelli Cecchi alle scuderie medicee alle ore 21,15. L’8 dicembre alle ore 17 inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Risorgimento, a cura della Pro Loco insieme al Comune. Sarà aperta fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 14 a mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Dal 24 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. E per il 31 dicembre dalle ore 10 fino alle 3 di notte.

Organizzati dalla Pro Loco, ci saranno i mercatini di Natale nei giorni 8, 9, 10, 15,16,17, 23, 24 dicembre e 6 e 7 gennaio (ore 8-21) in piazza Risorgimento.

Altro mercatino di Natale il 16 dicembre in piazza del Rosario dalle ore 9,30 alle 12,30 (il ricavato andrà in beneficenza). Nella mattinata canti di Natale a cura dei bambini dell’istituto dell’istituto ‘Sacro Cuore’.

Dall’8 dicembre (apertura ore15,30) al 7 gennaio presepe presso l’istituto minime suore del Sacro Cuore, visitabile nei prefestivi dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e nei festivi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Il 15 dicembre alle scuderie medicee (ore 21) per la rassegna ‘Fantastico italiano!’ conferenza del professor Corrado Bologna su Italo Calvino.

Il 15, 16 e 17 dicembre in via Garibaldi villaggio di Babbo Natale. Il 16 alla biblioteca comunale (ore 16,30) ‘Aspettando il Natale”, uno spettacolo per i più piccoli a cura di Gianni Voltan. Il 16 e 17 dicembre al teatro Ambra ‘Cinemaitaliano’ due giorni dedicati al festival ‘Cinematelier’ edizione 2023.

Il 18 alle ore 21 alle scuderie medicee conferenza del professor Alberto Ambuchi su “Le figure femminili dei Promessi sposi’. Si passa al 22 al salone espositivo ‘Corsetti’ delle scuderie medicee con l’inaugurazione (ore 18) della mostra “La collezione del museo. Acquisizioni, opere inedite”. Il 23 (scuderie medicee, a partire dalle ore 16,30) saggi di Natale a cura della scuola di musica “L’ottava nota”. Il 24 (ore 16) nella chiesa del Santissimo Rosario “Revolution gospel project” in concerto e per finire il 30 dicembre in piazza del Rosario alle ore 14 sfilata di fine anno della banda filarmonica “Giuseppe Verdi”. Il 1 gennaio nella sala della Giostra del palazzo comunale (ore 17) concerto di Capodanno con l’

“Orchestra Colline Medicee”. Il 6 gennaio (ore 16) “Cavalcata dei Magi” (organizzata dal gruppo storico poggese in co-progettazione con il Comune, la Pro Loco e in collaborazione col gruppo storico di Carmignano) che partirà da piazza Risorgimento fino a raggiungere il presepe allestito presso l’istituto delle Minime suore del Sacro Cuore.

