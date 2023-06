poggio. PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI

Poggio in Vetrina e il Torneo dei Rioni animeranno molte serate tra giugno e luglio

POGGIO A CAIANO. Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Poggio a Caiano, alla presenza dei rappresentanti della Proloco e del Torneo dei Rioni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi estivi in città.

Hanno presieduto la conferenza il Sindaco Riccardo Palandri e l’Assessore al Turismo e Cittadinanza Piero Baroncelli.

Il programma di Poggio in Vetrina

La programmazione è già iniziata con la gincana dei ragazzi dell’8 Giugno e con il partecipato concerto di ieri sera presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario del coro della città gemellata di Charlottesville (Virginia).

Le iniziative dei giovedì sera proseguiranno fino al 20 Luglio.

Dal 29 Giugno inizierà in consueto Torneo dei Rioni, in cui le cinque squadre si sfideranno in 6 discipline: calcio a 5, calcio a 11, gara podistica, gara ciclistica, gara di pesca, e gioco delle freccette.

“Nonostante il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione dall’insediamento, ci siamo da subito adoperati per dare seguito e valorizzare al massimo questi eventi che fanno parte della tradizione di Poggio a Caiano – dichiara l’Assessore Baroncelli.

È precisa intenzione del Sindaco e della nuova Giunta valorizzare, sostenere ed implementare, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, ogni iniziativa che abbia per scopo l’aggregazione dei cittadini e la visibilità del nostro bellissimo territorio“.

“Poggio a Caiano — ha dichiarato il sindaco Riccardo Palandri — è un paese pieno di iniziativa e voglia di fare. Ci sono molte associazioni, tutte impegnate a dare lustro al nostro paese ed alle nostre tradizioni. Come Sindaco non posso che esserne fiero e fare tutto ciò che è in mio potere, affinché questi appuntamenti possano continuare a svolgersi nel migliore dei modi”.

[comune di poggio a caiano]