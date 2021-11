poggio. PULIAMO IL BARGO: AMMINISTRAZIONE, ASSOCIAZIONI E CITTADINI INSIEME PER RENDERE PIÙ BELLO IL NOSTRO AMBIENTE

Prendersi cura del parco del Bargo e allo stesso tempo sensibilizzare nuove e vecchie generazioni al rispetto dell’ambiente: sono questi gli obiettivi dell’iniziativa che il Comune promuove per sabato 4 dicembre

POGGIO. “Non è la prima volta che a Poggio si mettono insieme le forze per ripulire dai rifiuti il nostro parco – dichiara il Sindaco Francesco Puggelli — questa volta la proposta è stata avanzata da un gruppo di volenterosi e sensibili cittadini, che si sono messi a disposizione per il bene della nostra città. Abbiamo naturalmente accolto con molto piacere l’invito a collaborare, poter contare infatti con cittadini attenti ed interessati al territorio in cui viviamo è una ricchezza per tutta l’amministrazione, ma anche per tutta la comunità, una ricchezza che dobbiamo valorizzare e mettere a frutto”.

La proposta ha coinvolto nella sua organizzazione tutta la squadra comunale che si è da subito messa in moto per poter garantire la riuscita dell’iniziativa, a partire dalla messa a disposizione di tutta l’attrezzatura necessaria alla pulizia. Questo è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di Alia Servizi Ambientali e Vab Colline medicee e del circolo Auser di Poggio a Caiano ed il contributo incondizionato di Ecohabitat.

“Alia Servizi Ambientali – dichiara Francesco Mugnaioni — collabora in modo convinto all’iniziativa, fornendo supporto organizzativo ed operativo necessari. Stimolare grandi e piccoli sull’importanza del decoro urbano aiuta a sensibilizzare all’adozione di buone pratiche, diffondendo la conoscenza dei temi della sostenibilità nel territorio.

Le nuove generazioni sono oggi le più attente nell’affrontare i temi di salvaguardia climatica e ambientale: iniziative come quella di Poggio a Caiano meritano il massimo supporto, avendo come obiettivo la salvaguardia di uno spazio pubblico a beneficio della collettività.”

“Siamo onorati di poter partecipare a questa iniziativa e vogliamo fare anche noi la nostra parte per difendere e migliorare il territorio in cui viviamo – dichiara il coordinatore di VAB Colline medicee Enrico Pietrantonio — nel corso della mattinata, insieme ad Alia, i nostri volontari ripuliranno un tratto boschivo del parco, rimuovendo un abbandono di rifiuti inerti che risale agli anni ’70, un’operazione importante, che siamo certi contribuirà a restituire un parco migliore alla nostra collettività”.

L’appuntamento è quindi per sabato 4 dicembre alle 12.30 al parco del Bargo dove si potrà consumare il proprio pranzo a sacco, per poi partecipare alle 13.30 ad un’introduzione all’ecosistema del parco a cura della guida ambientale Chiara Bartoli, prima di avviare la pulizia. Saranno forniti sacchi e pinze per la raccolta, si consiglia ai cittadini di venire muniti di guanti. Alle 15.30 una pausa dalla pulizia con una merenda offerta dal circolo Auser di Poggio a Caiano.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 11 dicembre.

[comune di poggio a caiano]