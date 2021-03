poggio. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE E CENTRO STORICO, LEGA: “MANCA ANCORA IL PROGETTO ESECUTIVO”

Diletta Bresci e Elena Chiti: ecco perchè abbiamo richiesto la convocazione della commissione lavori pubblici

POGGIO A CAIANO. “Abbiamo richiesto la convocazione della commissione lavori pubblici — affermano le consigliere Lega di Poggio a Caiano Diletta Bresci e Elena Chiti — che si è svolta il 10 marzo, per chiedere delucidazioni in merito alla riqualificazione del centro storico e della piazza XX settembre. La nostra richiesta di una commissione arriva dal momento che il consiglio non viene riunito da più di due mesi, e notizie di un certo peso come queste le apprendiamo dalla stampa o dai social.

Ritenevamo fondamentale — proseguono le consigliere — avere aggiornamenti in sede ufficiale e non ufficiosa, di questi lavori che avranno indubbiamente un impatto non indifferente sul nostro territorio. Da qui, la richiesta di notizie sul progetto esecutivo di questa nuova piazza e del centro, che abbiamo scoperto, con nostra sorpresa in commissione, ancora non esserci.

Alle nostre richieste di informazioni più dettagliate in merito a queste opere ci è stato risposto che sono ancora in fase di realizzazione del progetto, il cui completamento sarà necessario per accedere ai bandi e quindi reperire i soldi necessari.

Dunque ci domandiamo di che cosa hanno parlato fino ad adesso ai cittadini? Di una piazza e di una riqualificazione che ancora non hanno visto un progetto esecutivo? Ma soprattutto — concludono Bresci e Chiti — ci chiediamo come mai il sindaco alcune settimane fa in un comunicato parlava di lavori, tempistiche, soldi e chi più ne ha più ne metta, pur non essendoci nulla di ufficiale?”.