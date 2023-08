poggio. SEDE POLIZIA MUNICIPALE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STA VALUTANDO ALTERNATIVE ALL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE CNA

Renzo Bresci capogruppo di “Riccardo Palandri Sindaco per Poggio risponde a Francesco Puggelli (Poggio, Insieme!)

POGGIO A CAIANO. Leggo con stupore, sulla stampa, le parole del consigliere di minoranza Francesco Puggelli, in merito alla vicenda della sede della Polizia municipale di Poggio a Caiano.

Il fondo, che la vecchia amministrazione aveva deciso di acquistare per destinarlo alla locale Polizia municipale (lo stabile di piazza Di Vittorio appartenente a Cna), è un immobile che dovrebbe essere acquistato per 248.000 euro, ma l’impegno di spesa dell’Amministrazione sarebbe maggiore, in considerazione delle modifiche strutturali obbligatorie per permettere alla polizia municipale di svolgere lì le proprie attività. Soldi, tengo a sottolineare, non ancora a disposizione del Comune.

I nostri dubbi però non sono solo generati da motivazioni economiche, la polizia municipale si trova già in un immobile insufficiente per il personale: come si può pensare che spostarne la sede in una struttura notevolmente più piccola possa essere la soluzione più adatta?

Inoltre, il fondo di Cna si trova al piano terra di alcuni palazzi residenziali, quindi i parcheggi a disposizione della polizia sarebbero improvvisati o andrebbero a togliere molti posti auto ad alcuni dei residenti.

Com’è evidente, ci sono notevoli motivazioni di interesse pubblico che ci obbligano ad un’accurata valutazione dell’operazione. Come Amministrazione Comunale, abbiamo pertanto deciso di valutare la possibilità della revoca degli atti amministrativi che ci impegnano all’acquisto.

Nel caso si optasse per questa soluzione, stiamo già lavorando ad una soluzione temporanea, ovverosia mantenere a tempo determinato la Polizia Municipale presso la sede della Misericordia che, vista la situazione, ha accettato di prolungare il contratto di affitto. Il tutto ovviamente in attesa di una soluzione definitiva maggiormente rispondente all’interesse pubblico.

Per quanto riguarda l’affitto dei locali della Misericordia, se è vero che vi è un aumento del canone, si deve considerare che si tratta di una soluzione di pochi mesi, di scarso impatto sulle casse comunali (a differenza della soluzione prospettata dalla precedente Giunta).

Per questi motivi, e quindi a tutela dell’interesse pubblico, stiamo valutando alternative all’acquisto dell’immobile di proprietà di Cna, la quale è stata più volte invitata a fornirci i giustificativi delle spese occorse per i lavori di adeguamento già eseguiti all’interno della struttura.

Ad oggi non ci è stata trasmessa alcuna fattura, è quindi evidente che senza i giustificativi di spesa questa Amministrazione non è ancora nella possibilità di valutare il costo complessivo dell’eventuale cambio di orientamento.

Ribadisco che noi, come Amministrazione, abbiamo il dovere di mettere al centro delle nostre decisioni l’interesse di Poggio a Caiano e dei suoi cittadini, per questo dobbiamo fornire al corpo di polizia municipale la migliore sede possibile.

Non certo una sede improvvisata o sottodimensionata.

Renzo Breschi

capogruppo di maggioranza in consiglio comunale