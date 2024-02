poggio. SERVIZI SCOLASTICI, SUDDIVISI IN MODO PIÙ EQUO I COSTI

L’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Cataldi interviene dopo le proteste del gruppo di minoranza

POGGIO A CAIANO. Sul ritocco delle tariffe della mensa, interviene l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi. “Intanto – dice – mi pare che la minoranza abbia qualche problema con i numeri e con i fatti”.

Facciamo un passo indietro: la tariffa di 3,60 euro per la mensa risale al 2015. Da allora non è mai stata ritoccata. Ma da quell’anno ad oggi i costi sono lievitati in tutti i settori, gravando sempre più sul bilancio comunale.

“Forse – spiega l’assessore — per chi è stato al governo del territorio per quasi vent’anni in quegli anni era più facile lasciare tutto fermo per non perdere consensi. Noi veniamo descritti come i cattivi, quelli che aumentano i costi.

Andiamo ai numeri, gli unici che parlano. L’aumento della tariffa intera della mensa che loro sostengono sia essere passato da 3,60 a 5 euro è vero, ma la cifra massima verrà pagata solo da quanti hanno un Isee alto. Non è aumentato per tutti come vogliono far credere”.

Prima con Isee da 3300 euro fino 5669 il prezzo della mensa era di 1,80 euro. Adesso da 3001 euro fino a 5mila euro il prezzo è di 1 euro. Prima con un Isee da 5669 euro fino a 8504 euro il prezzo della mensa era di 2,50 euro, ora resta uguale (2,50) da 5001 fino a 9000 di Isee (è stata quindi alzata la soglia per un costo calmierato).

Prima per tutti gli Isee sopra gli 8504 euro la spesa per la mensa era di 3,60. “Indistintamente —sottolinea l’assessore — anche per chi aveva un Isee di 9000 euro.

Questa amministrazione, invece, si è interessata non solo delle famiglie con reddito basso ma anche di suddividere in modo più equo i costi, introducendo vari scaglioni: da 9001 euro a 15mila euro il prezzo è di 4 euro, poi 4,40 per la fascia da 15001 – 24mila euro, 4,80 da 24001 euro e solo per un Isee superiore a 31000 euro sarà di 5 euro a pasto.

L’aumento, quindi, per ciascuna delle nuove fasce è contenuto nell’ordine di 0,40, 0,80 centesimi, e solo per l’ultima fascia sarà di 1,40 a pasto.

Sottolineiamo che il Comune paga ciascun pasto al gestore 5,10 + IVA, un pasto biologico che non tutti i Comuni sono in grado di fornire.

Ecco i fatti, i numeri parlano — aggiunge Cataldi—- e dimostrano che il trattamento è più equo volendo introdurre fasce di costi come da indicatori Isee presenti ovunque.

Questa amministrazione ha a cuore tutte le famiglie e lo ha dimostrato, poco tempo fa, deliberando uno sconto sulla retta del nido che dal 30% è stato portato al 50% per le famiglie che non potevano accedere ai contributi regionali ‘Nidi gratis’ perché avevano un Isee superiore a 35000 euro”.

Da sottolineare, inoltre, come il Comune si sforza di intercettare tutti que bandi sia regionali sia nazionali che possono dare un sostegno economico alle famiglie.

“Quindi, anziché trarre conclusioni affrettate e agitare la pubblica opinione – conclude Patrizia Cataldi — sarebbe più corretto leggere i dati, lasciare lavorare questa giunta che applicherà, laddove possibile, ulteriori agevolazioni.

L’idea è quella di introdurre agevolazioni per chi ha più di un figlio che usufruisce del servizio mensa, mediante uno sconto che possa oscillare dal 20% al 40% in base al numero di figli. Per fare questo occorre prima modificare un regolamento comunale che prevede agevolazioni di vario tipo datato 2009 e che necessita di interventi. L’introduzione delle nuove tariffe partirà da settembre, avremmo avuto tutto il tempo per inserire le agevolazioni per famiglie numerose se solo ci lasciassero lavorare.

Sicuramente i conti non verranno pareggiati nemmeno con queste nuove tariffe, ma del resto la pubblica amministrazione non è una società per azioni; occorre comprendere che far parte di una comunità civile implica anche dei doveri per far sì che si possano fornire beni e servizi alla collettività stessa e che è solo con il contributo di tutti che si può raggiungere un buon governo”.

