poggio. SI INAUGURA LO SPAZIO CIVICO “POGGETTO”

Sabato 18 la cerimonia nell’immobile della Tinaia a Poggetto alla presenza del sindaco Puggelli e del presidente della Regione Giani

POGGIO. Si terrà sabato 18 marzo, a partire dalle 10, l’inaugurazione dello Spazio Civico Poggetto nell’immobile della Tinaia in via Virginia 5 a Poggetto.

L’immobile, un tempo abbandonato, grazie ad un finanziamento regionale di oltre 2 milioni è stato acquistato dall’amministrazione a patrimonio pubblico e sarà restituitolo ai poggesi.

Sabato l’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare le attività e le finalità cui è stato destinato.

Tra i presenti, oltre al sindaco del Comune di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

[comune di poggio a caiano]