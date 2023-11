poggio. SI INAUGURA LO SPORTELLO ON LINE “ORIENTAGIOVANI”

Appuntamento per lunedì 13 novembre con una giornata di orientamento scolastico

POGGIO A CAIANO. Secondo appuntamento (lunedì 13 novembre alle ore 17 presso le scuderie medicee di Poggio a Caiano) per il ciclo di eventi “Costruisci il tuo futuro”, organizzati dal Comune di Poggio a Caiano per orientare i giovani nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

Il primo evento si era tenuto il 13 settembre scorso ed aveva visto la partecipazione delle Fondazioni degli ITS Academy, corsi post diploma di alta formazione tecnologica.

Lunedì 13 novembre sarà la volta dell’orientamento scolastico per la scelta della scuola superiore. All’evento parteciperanno Sara Mele, responsabile del settore educazione e istruzione della Regione Toscana, che introdurrà i canali di orientamento anche motivazionale già presenti sulla piattaforma ‘Giovanisì’ della Regione Toscana, Ilaria Bonanno dell’ufficio scolastico regionale, ambito territoriale Prato e Pistoia, che presenterà le iniziative di orientamento della provincia per i prossimi mesi, Giulia Galasso referente dell’orientamento in uscita della scuola media ‘Mazzei’, il dirigente scolastico Alessandro Lattanzi dell’istituto comprensivo ‘Mazzei’, il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi.

In occasione dell’evento sarà presentato anche lo sportello on line “Orientagiovani” del Comune di Poggio a Caiano, un servizio rivolto ai giovani e alle famiglie, una bacheca virtuale nella quale trovare informazioni su orientamento scolastico e universitario, lavoro e offerte formative, in collaborazione con il progetto “Giovanisì” della Regione Toscana, nato per favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia e per la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione.

Sul sito internet del Comune è già disponibile questa nuova opportunità suddivisa in due settori: la junior (che indirizza alla scelta della scuola secondaria di secondo grado) e la categoria 18+ ( che indirizza alla scelta di percorsi universitari e formativi post-diploma o professionalizzanti per coloro che non hanno conseguito il diploma).

“L’appuntamento di lunedì , oltre che di presentazione dello sportello, vuole essere anche un momento scolastico formativo e utile per la cittadinanza – spiega l’assessore comunale all’istruzione Patrizia Cataldi.

Consapevoli del disagio che gli eventi alluvionali di questi giorni hanno provocato, diamo la possibilità di partecipare sia in presenza presso le scuderie medicee, sala Tribolo alle ore 17, sia in remoto collegandosi al link www.meet.google.com/yhq-paxu-bwh.

[biagioni —comune di poggio a caiano]