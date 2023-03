poggio. SICUREZZA STRADALE: AL VIA I LAVORI DI ASFALTATURA SULLA SR66 AL POGGETTO

Da lunedì 13 marzo modifiche temporanee alla circolazione

POGGIO A CAIANO. Partiranno domani lunedì 13 marzo i lavori sulla SR66 nella frazione di Poggetto (comune di Poggio a Caiano) facenti parte del programma di manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale.

La strada, che rappresenta un importante snodo per il territorio della Provincia di Prato, che collega il Comune a Firenze e Pistoia, sarà interessata da lavori di asfaltatura che andranno avanti fino a sabato 18 marzo, e che renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione, con l’introduzione del senso unico alternato nella frazione di Poggetto nel tratto centrale (compreso tra la rotonda della farmacia e la rotonda del Q8, tra il km 19+200 e il km 19+700).

Oltre al senso unico alternato, da lunedì 13 marzo, entrerà in vigore anche il divieto di sosta su ambo i lati dalle 00.00 alle 24.00 sia nel tratto di Poggetto che in via Collecchio.

Per contenere e limitare al massimo le ripercussioni sulla circolazione negli orari di maggior flusso, oltre ai semafori, vi sarà, durante la giornata, la presenza di movieri a regolare il traffico, così da rendere più fluido lo scorrimento.

“L’attenzione della Provincia sul tema della viabilità stradale è sempre massima – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – Si tratta di un intervento fondamentale teso a garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada.

La Provincia, da sempre concentrata sui bisogni dei territori, si pone come obiettivo primario quello di garantire e mantenere strade sicure e percorribili ai massimi livelli”.

“Ci tengo a ringraziare la Provincia di Prato per questo intervento sulla sr66 molto atteso dai residenti di Poggetto e non solo – ha dichiarato il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli —

Per il nostro territorio comunale questo lavoro si inserisce in una serie di azioni che abbiamo adottato in alcuni casi in sinergia con la Provincia, per migliorare la circolazione di un’arteria molto delicata, centrale non solo per la frazione di Poggetto ma per tutto il territorio, in quanto transitata anche da persone che arrivano dai comuni limitrofi dirette a Prato e a Pistoia. Mi riferisco ai Velox, alla nuova segnaletica e agli attraversamenti rialzati.

Si tratta dunque di un lavoro per noi molto importante – ha concluso Puggelli — perché migliorerà sensibilmente la viabilità e la sicurezza di automobilisti e pedoni e che si aggiunge agli altri interventi sulla pavimentazione già realizzati nella frazione: via Mastrigalla, via Aiaccia, via Indipendenza, via Ponticelli, tanto per citarne alcuni”.

“Saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare i disagi alla circolazione — ha spiegato l’assessore ai lavori del comune di Poggio a Caiano Tommaso Bertini – Servirà un po’ di pazienza ma sono convinto che una volta che il cantiere sarà terminato, la nuova pavimentazione avrà un impatto molto positivo sulla zona”.

[elci —provincia di prato]