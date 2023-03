poggio. SP11 “TRAVERSA DI CARMIGNANO”: AL VIA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE

Da lunedì 20 marzo modifiche alla circolazione

POGGIO A CAIANO. Partiranno lunedì 20 marzo i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la SP11 “Traversa di Carmignano” nel Comune di Poggio a Caiano, che si inseriscono all’interno del percorso di riqualificazione della rete stradale provinciale.

I lavori che riguarderanno la rotonda tra Via A. Moro e Via A. Soffici, e che andranno avanti fino a venerdì 31 marzo, saranno suddivisi in tre fasi:

La prima fase dei lavori riguarderà la pavimentazione alla rotatoria di via A. Moro, sarà poi la volta del tratto di via A. Soffici che va a finire sulla SR66.

La terza fase, infine, interesserà un tratto di via Carmignanese in località Poggiale.

Suddetti lavori renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione, nello specifico:

Nella prima fase, che sarà divisa a sua volta in due stadi, la rotonda in questione verrà chiusa sui lati via Risorgimento —via Soffici in direzione di piazza IV Novembre. Chi proviene da Carmignano località La Serra verrà deviato su via Lombarda e riprenderà via Soffici passando per via Risorgimento —via Garibaldi —via Maccanti —piazza IV Novembre; il traffico proveniente da Seano e via Aldo Moro verrà deviato su via Lombarda e da qui rientrerà in via Soffici seguendo il precedente percorso. Infine chi proviene da Comeana verrà deviato da via Risorgimento verso l’arteria Garibaldi-Maccanti-IV Novembre con rientro in via Soffici verso piazza XX Settembre.

Proprio in via Maccanti verrà istituito un senso unico con divieto di sosta ambo i lati verso piazza IV Novembre con conseguente inversione del senso unico in Piazza IV Novembre verso via Soffici.

Successivamente, la rotatoria verrà chiusa sul lato via Soffici verso via Carmignanese, con variazione alla viabilità per chi proviene da Seano —via Aldo Moro e da via Verdi, che verrà indirizzato direttamente su via Soffici verso piazza XX Settembre.

Il percorso del trasporto pubblico locale sarà riprogrammato e seguirà la direttrice che da via Aldo Moro, proseguendo su via Jacopo Melani, passerà da via Gioacchino Rossini —via Giacomo Puccini —via Ardengo Soffici, seguendo infine il percorso che da via Lombarda porta a piazza IV Novembre.

Di conseguenza, verrà istituito il senso unico in via Giacomo Puccini verso via Carmignanese con divieto di sosta ambo i lati da via Rossini per 10 metri (idem in via Lombarda da via Carmignanese) e divieto d’accesso ai mezzi pesanti sopra i 3,5 t in via Melani.

Nella seconda e terza fase, dove verrà effettuata l’asfaltatura di via Soffici dalla rotonda di via Aldo Moro fino a piazza XX Settembre e di via Carmignanese (con senso unico alternato) dal civico 66 alla fine del centro abitato del Comune di Poggio a Caiano, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati h 24 sui tratti interessati.

“Come Provincia, la nostra priorità è gestire e manutenere le nostre strade rendendole sempre più vivibili e percorribili – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – I lavori di lunedì sono di fondamentale importanza perché consentono di restituire alle migliori condizioni un tratto di strada che, oltre che essere provinciale, riguarda anche parte del centro abitato di Poggio a Caiano, e che di conseguenza ha una grande importanza a livello di viabilità interna al comune stesso.

Questi lavori si inseriscono in un contesto che coinvolge la Provincia a 360 gradi, che ci ha visto negli ultimi anni intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle nostre strade”.

“Questo è un altro intervento importante e atteso da tempo su un’arteria centrale per la viabilità poggese, per il quale è doveroso ringraziare la Provincia, perché completa il percorso di riqualificazione della rete stradale di quell’area – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Poggio a Caiano Tommaso Bertini — Un percorso iniziato con i lavori effettuati in via Carmignanese e che arriveranno fino a piazza XX Settembre, restituendo ai cittadini un impianto di viabilità completamente rinnovato e all’altezza del nostro centro storico.

Proprio ai cittadini, chiediamo quindi solo pochi giorni di ulteriore pazienza, perché anche in questo caso, come per il Poggetto, i lavori si concluderanno in tempi decisamente brevi”.

[elci — provincia di prato]