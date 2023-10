poggio. SR66: VIA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

La ditta opererà in fascia notturna, dalle ore 20.00 alle ore 8.00

POGGIO A CAIANO. Partiranno lunedì 9 ottobre i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto della SR66 nel Comune di Poggio a Caiano.

I lavori, che interesseranno il tragitto che va dal semaforo del Bargo (Ponte Manetti) fino alla rotatoria con Via del Bargo, andranno avanti fino al 18 ottobre, e rientrano nel programma di interventi della Provincia per il miglioramento delle infrastrutture stradali.

Considerato l’intenso traffico giornaliero, la ditta esecutrice svolgerà le lavorazioni esclusivamente in fascia notturna, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, al fine di limitare ripercussioni sulla viabilità e velocizzare l’andamento dei lavori, dal momento che il tratto interessato si trova al di fuori del centro abitato dove non sono presenti abitazioni.

Una soluzione adottata per l’intero periodo di esecuzione dei lavori per minimizzare i disagi per i residenti e i trasportatori locali.

“I lavori di rifacimento della pavimentazione stradale rappresentano un passo importante nell’ottica di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare in questa zona, nonché di migliorare significativamente la qualità della vita dell’intera comunità” – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai.

[elci — provincia di prato]