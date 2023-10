poggio. SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA-PALESTRA IL DIETROFRONT DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’amarezza del sindaco Riccardo Palandri e dell’assessore Patrizia Cataldi dopo la scelta di Alessandro Lattanzi

POGGIO A CAIANO. L’amministrazione comunale aveva annunciato, giorni fa, che molte classi della scuola primaria “Lorenzo il Magnifico” da ottobre avrebbero svolto educazione motoria presso la palestra di via Giotto.

Il trasporto sarebbe avvenuto con i mezzi di Autolinee Toscane grazie ad un accordo col Comune di Poggio a Caiano.

Ma, poco prima della firma dell’atto, il dirigente scolastico ha annunciato al sindaco Riccardo Palandri che preferiva non usufruire del servizio. Amarezza da parte del primo cittadino e da parte dell’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi che aveva seguito in prima persona l’evolversi della cosa.

“Siamo rimasti delusi davanti alle dichiarazioni del dirigente scolastico Alessandro Lattanzi — commenta l’assessore Cataldi — Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo accordo sfumato in pochi minuti. Secondo quanto riferito, a causa di una rigidità oraria legata all’organizzazione delle lezioni e dei trasferimenti, gli alunni delle classi quarte e quinte della ‘Lorenzo il Magnifico’ andranno alla palestra di via Giotto a piedi mentre per le altri classi le lezioni di educazione motoria si terranno nel piazzale esterno della scuola primaria.

È un vero peccato – conclude Patrizia Cataldi — Ne prendiamo atto pur comprendendo le difficoltà logistiche della scuola e non ci riteniamo responsabili degli eventuali disagi dovuti a pioggia o vento nella stagione invernale”.

E, sempre per quanto riguarda la palestra di via Giotto (parzialmente rinnovata dopo i recenti lavori di imbiancatura), da pochi giorni in questa struttura è iniziato il corso di attività motoria per anziani e non, organizzato dal Comune di Poggio a Caiano.

Corso che ha ottenuto una grande partecipazione facendo registrare il tutto esaurito. L’assessore Cataldi, nel primo giorno di inizio della ginnastica dolce, si è recata alla palestra di via Giotto per salutare, a nome dell’amministrazione comunale, i presenti.

[biagioni — comune di poggio a caiano]