poggio. TARI. IL COMUNE HA VOTATO A FAVORE ALL’AUMENTO DELLE TARIFFE. LA LEGA: UNA DECISIONE INGIUSTIFICABILE

“Bravi Poggesi che siete stati virtuosi con la raccolta differenziata. Il premio? Vi aumentiamo le tariffe!”

POGGIO A CAIANO. È questa la sintesi emersa dalla delibera di Ato Toscana Centro, che prevederà dei rincari nelle tariffe Tari per gli utenti. La cosa sbalorditiva è che all’assemblea dei Sindaci di Ato — affermano le consigliere Lega –Fdi Diletta Bresci, Elena Chiti, Valentina Lanzilotto — il nostro Comune ha votato a favore di questo atto, di conseguenza ha dato pieno appoggio a questi aumenti.

Se la differenziata, ha raggiunto delle percentuali altissime nel nostro Comune, è merito dei poggesi che si sono dimostrati virtuosi e precisi fin dal primo momento in cui è stato introdotto il porta a porta a Poggio a Caiano, per cui è ingiustificabile che si vada a prelevare ulteriormente dalle loro tasche.

Non siamo gli unici a pensarla così — proseguono le consigliere — e a dimostrarlo è il fatto che molti comuni, anche di centrosinistra, hanno votato contro a questa delibera. Quando abbiamo chiesto il perchè il comune di Poggio non abbia imitato questi comuni, e perchè abbia dato appoggio a una delibera che va a penalizzare i nostri cittadini, abbiamo ricevuto risposte stizzite, date probabilmente dal nervosismo poichè li abbiamo messi di fronte al fatto che, ad altri comuni preme che ai propri cittadini non aumentino i tributi, al nostro evidentemente no.

Per aver palesato questi rincari siamo stati accusati di populismo, la scusa jolly del centrosinistra. Ma d’altra parte lo sappiamo, a loro basta tacciare tutti di populismo, e i problemi, per loro, sono risolti.

Vedremo —concludono le consigliere — se quando andrà un cittadino a lamentarsi per il rincaro, dopo aver minuziosamente rispettato la raccolta ogni anno, lo accuseranno o lo tacceranno di populismo.

[lega comuni medicei salvini premier]