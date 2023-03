poggio. TRAFFICO IN TILT: DILETTA BRESCI, BASTA SCUSE!

L’esponente della Lega: “Trovo allucinante vedere che il sindaco si trinceri dietro al fatto che non ne sapesse nulla..”

POGGIO A CAIANO. Con i lavori per la riasfaltatura a Poggio a Caiano si è davvero oltrepassato il limite. Non solo per il traffico infernale che i cittadini hanno dovuto affrontare di prima mattina in un giorno feriale ,ma trovo allucinante nel vedere che un sindaco si trinceri dietro al fatto che non ne sapesse nulla.

Mi chiedo come sia possibile che un sindaco non sappia cosa causeranno dei lavori sulle strade iniziati un lunedì mattina di marzo?

Come è possibile non prevedere i disagi che questi avrebbero creato a chi va a lavoro o a chi porta i ragazzi a scuola?

Un qualsiasi problema o intervento, si trasforma in un’odissea per i poggesi ed è ormai inutile accampare scuse o scaricare la colpa su altri.

Ne abbiamo abbastanza di questa Giunta inadeguata e incapace che non riesce nemmeno a gestirsi per i lavori che vengono fatti sul proprio territorio

.Vedi anche: https://www.facebook.com/DilettaBresci/videos/610001431177291

[diletta bresci]