poggio. TRAGEDIA DELLA STRADA IN PIAZZA XX SETTEMBRE. MUORE UNA DODICENNE, GRAVE LA MAMMA

Sono state investite da una auto mentre stavano attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Il sindaco: “Non ci sono parole adeguate per commentare una tragedia così grande.. Chiedo il massimo rispetto e il riserbo che richiedono circostanze come questa”

POGGIO A CAIANO. Tragedia della strada questo pomeriggio nelle vicinanze della piazza XX Settembre nel centro di Poggio a Caiano. Per cause ancora da chiarire una auto proveniente da via Soffici nello svoltare su via Vittorio Emanuele ha travolto due pedoni, una mamma con la figlia mentre stavano attraversando in prossimità delle strisce pedonali.

La piccola, sembra una dodicenne, è rimasta intrappolata tra le lamiere e nulla hanno potuto l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Le condizioni della giovanissima sono apparse subito disperate. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del medico. La mamma è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato come la persona alla guida del mezzo che è in stato di shock. Sul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale supportata dai Carabinieri. I rilievi sono ancora in corso pertanto servirà ancora un po’ di tempo prima di ripristinare la circolazione. Le forze dell’ordine ricostruiranno la dinamica dell’accaduto anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti sulla piazza. Sul posto anche il sindaco Francesco Puggelli.

“Non ci sono parole adeguate per commentare una tragedia così grande. Vi chiedo — ha scritto il sindaco — il massimo rispetto e il riserbo che richiedono circostanze come questa. E di unirvi a me in una preghiera per una giovanissima vita spezzata troppo presto. Ci stringiamo ai familiari e a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia così enorme”..