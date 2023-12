poggio. TURISMO, IL COMUNE ANCORA DISPONIBILE A COLLABORARE CON CARMIGNANO

Il sindaco Riccardo Palandri rammaricato per la vicenda dello spostamento provvisorio della “Visitazione” del Pontormo

POGGIO A CAIANO. Si dice rammaricato il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, per la vicenda dello spostamento (provvisorio) della “Visitazione” del Pontormo. Il dipinto è pronto per essere trasferito da Carmignano al museo di Palazzo Pretorio a Prato , significando una grave perdita per l’attrattiva turistica anche del nostro territorio.

Quando, poche settimane fa, si parlava di spostare il quadro opera del Pontormo dalla chiesa di San Michele a Carmignano in una collazione provvisoria sicura in attesa dei restauri dell’edificio religioso, il sindaco Riccardo Palandri aveva lanciato l’ipotesi della villa medicea a Poggio dove, nel salone Leone X, c’è una lunetta dello stesso Pontormo.

L’ipotesi era stata ventilata anche da Diana Toccafondi (presidente del Comitato tecnico scientifico archivi del Mibact e fa parte del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici) la quale vedeva bene la possibile collocazione provvisoria dell’opera all’interno della villa medicea di Poggio a Caiano.

La “Visitazione” sarebbe rimasta nella zona dei Comuni medicei, all’interno del territorio della diocesi pistoiese con la promessa ovviamente che il quadro, finiti i restauri della chiesa, sarebbe dovuto tornare a Carmignano. Inoltre, con l’impegno da parte dell’amministrazione comunale poggese di un percorso turistico condiviso con Carmignano.

“La mia disponibilità a collaborare con Carmignano — termina Palandri — c’è ancora nella direzione di promuovere il turismo nei nostri dei nostri territori, valorizzare le bellezze che dei Comuni medicei e portare avanti il percorso condiviso.”

[biagioni — comune di poggio a caiano]