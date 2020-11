poggio. UFFICIO SCUOLA, NUOVI ORARI

POGGIO A CAIANO. A partire da mercoledì 11 novembre l’Ufficio Scuola sarà aperto al pubblico tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 12:30, solo per pratiche urgenti non trattabili a distanza e su appuntamento.

Per ogni necessità è possibile contattare l’Ufficio tramite i seguenti canali:

Per fissare un appuntamento: https://prenotazioni.comune.poggio-a-caiano.po.it/

Per la sola consegna di moduli e documentazione cartacea (per es. richiesta di dieta speciale) occorre prendere l’appuntamento con l’Ufficio Protocollo e non con l’Ufficio Scuola.