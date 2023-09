poggio. UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI MUSICA L’OTTAVA NOTA

Il presidente Tasselli: “Una opportunità, quella offerta dalle suore Mantellate, per crescere in spazi idonei ed autogestiti”

POGGIO A CAIANO-CARMIGNANO. La scuola di musica L’Ottava Nota a ottobre riprenderà i propri corsi con una novità sostanziale, una nuova sede dislocata in piazza San Pietro a Seano (accanto alla chiesa) oltre che in via Vittorio Emanuele a Poggio a Caiano. A chiarire la situazione è lo stesso presidente della scuola Andrea Tasselli.

“L’opportunità offerta dalle suore Mantellate — scrive — rappresenta una occasione unica per la nostra Scuola per crescere in spazi idonei ed autogestiti che permetteranno non solo un regolare svolgimento delle lezioni, ma anche spazi per i saggi ed eventuali attività comprese quelle estive.

Purtroppo a Poggio a Caiano attualmente non esiste un ambiente simile e quindi ogni polemica è fuori luogo. Piuttosto che continuare a condividere spazi occupati da altre Istituzioni scolastiche, abbiamo preferito questa nuova soluzione: non saremo più ospitati ma potremo ospitare”.

“Continueremo ad essere presenti a Poggio a Caiano — aggiunge Tasselli — dove siamo nati 29 anni fa, sia continuando la collaborazione con il Comune per eventi musicali che con lo svolgimento di lezioni presso la scuola primaria Lorenzo Il Magnifico. Alla Scuola interessa fare musica e la nuova sede ce lo consente. Pertanto ringraziamo ancora una volta tutti coloro che in questo momento, a vario titolo, ci stanno dando una mano concreta per la sistemazione della nuova sede. Attendiamo nuovi e vecchi alunni con rinnovato entusiasmo a questo punto non resta che augurarci buona musica a e per tutti!”.

La segreteria della scuola di musica L’Ottava Rima rimane aperta da Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la scuola di Poggio a Caiano per tutto il mese di Settembre. I corsi ripartiranno ufficialmente il 2 di Ottobre. È possibile sin d’ora prenotare una lezione di prova gratuita. Info: 3338366827 oppure segreteria@scuolamusicapoggio.it.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]