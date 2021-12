poggio. UNA VIABILITÀ DA RIVEDERE, RACCOLTA FIRME IN PIAZZA

Domani sabato 11 dicembre dalle 10 alle 13 in piazza XX Settembre. Diletta Breschi (Lega): “Ci auguriamo tutti che sia fatto un passo indietro da parte dell’amministrazione..”

POGGIO A CAIANO. Sabato 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 — dichiara Diletta Bresci, capogruppo Lega in consiglio comunale a Poggio a Caiano e consigliere provinciale a Prato — sarò presente con un banchino in piazza XX Settembre insieme ai miei colleghi consiglieri della Lega, Elena Chiti e Stefano Chiti, per una raccolta firme, con la quale chiederemo all’amministrazione di rivedere questa viabilità assurda nel centro storico della nostra Poggio, che sta davvero scontentando molti nostri concittadini.

Una viabilità a prova di ogni logica, che non fa diminuire di certo il numero di veicoli nè tantomeno il traffico, anzi. Basti pensare che i mezzi provenienti dalle zone e dalle città limitrofe faranno comunque lo stesso percorso di prima. Risultato…gli unici a farne le spese in tutto ciò saranno proprio i poggesi.

Ci auguriamo tutti veramente — conclude il capogruppo Bresci — che sia fatto un passo indietro da parte dell’amministrazione e che riveda al più presto questa viabilità che di certo non porta alcun beneficio ai nostri concittadini.

