POLIS: ARRIVA A POGGIO A CAIANO LA CASA DEI SERVIZI DIGITALI

Il progetto Polis cambierà l’aspetto dell’ufficio postale di piazza XX settembre, riqualificandolo e adeguandolo ai nuovi servizi che verranno offerti da Poste Italiane. Installato un camper adibito a ufficio postale

POGGIO A CAIANO. Il progetto ‘Polis – Casa servizi di cittadinanza digitale’ che riguarda gli uffici postali arriva anche a Poggio a Caiano. Un progetto promosso dal Governo diretto ai Comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti. I nuovi uffici saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle pubbliche amministrazioni e delle singole istituzioni.

L’ufficio postale in piazza XX settembre a Poggio a Caiano rientra nel progetto ‘Polis’: sarà oggetto di miglioramenti degli spazi e quindi di lavori infrastrutturali al fine di permettere la trasformazione dei suddetti spazi in un’ottica di più proficua fruizione dei servizi.

Dal 5 febbraio sono iniziate le operazioni per allestire il ‘camper’ adibito a ufficio postale che andrà a sostituire la struttura nel periodo dei lavori.

Il ‘camper’ adibito a ufficio postale è già stato collocato nel parcheggio di piazza XX settembre, dal lato opposto corrispondente ai numeri civici dal 22 al 26.

Dal 13 febbraio fino al 19 marzo l’ufficio postale di piazza XX settembre resterà chiuso al pubblico. Poste Italiane comunica che dal 16 febbraio l’ufficio verrà trasferito nell’ufficio postale mobile aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05 e il sabato dalle ore 8,20 alle 12,35.

L’ufficio mobile non è dotato di Atm. L’ufficio limitrofo più vicino dotato di Atm fruibile 24 ore al giorno è l’ufficio postale di Comeana in via Dante Alighieri.

“Abbiamo dovuto togliere alla sosta delle auto alcuni stalli per far posto al camper – spiega il sindaco Riccardo Palandri – Abbiamo preferito optare per questa soluzione per far posto all’ufficio postale mobile e dare, dunque, la possibilità alle persone di utilizzare il servizio a Poggio a Caiano. Diversamente i cittadini sarebbero dovuti andare negli uffici postali degli altri Comuni”.

