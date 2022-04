politici lattanti. IL SINDACO BENESPERI E LE TALPE DEL VECCHIO PALAZZO COMUNALE

Benesperi non è riuscito a individuare le talpe del vecchio palazzo comunale, ma sembra che voglia demansionare Agnellone dai LL.PP. anche se Donna Aveta…

AGLIANA. Sono ancora in corso le serrate attività di investigazione del nervoso sindaco-lattante (bimbominkia, come lo chiamano i suoi consiglieri di maggioranza fra di loro) che in questi giorni ha avviato una ricerca all’interno del vecchio palazzo comunale, per scoprire chi fornisce informazioni tanto delicate alla stampa.

A seguire le mosse ossessionate del sindaco alla ricerca delle talpe, sembra di ascoltare due passaggi dell’Elisir d’amore quando Adina e Nemorino s’interrogano sul perché certe cose non si possano tenere con le mani: l’olio, l’acqua, l’amore… ma in questo caso – si direbbe – la lingua di chi spiffera:

Chiedi all’aura lusinghiera

perché vola senza posa

or sul giglio, or sulla rosa,

or sul prato, or sul ruscel:

ti dirà che è in lei natura

l’esser mobile e infedel.

[Adina]

Chiedi al rio perché gemente

dalla balza ov’ebbe vita

corre al mar, che a sé l’invita,

e nel mar se n’ va a morir:

ti dirà che lo strascina

un poter che non sa dir.

[Nemorino]

Infatti la riunione dell’11 marzo è stata proprio tenuta lì, nel palazzo vecchio con il fantomatico professionista in compagnia di Donna Aveta e anche… altri, ma che al momento restano ignoti (non certo per noi, però).

Come vedete, i segreti di Pulcinella/Pedrito sono poco considerati anche dall’Aveta, che sembra essere accontentata in tutte le sue richieste, comprese la rinomina della Oiv Rossella Bonciolini, amica fidata di Donna Aveta e che doveva – anzi dovrebbe – controllare i risultati dei dirigenti.