politici lattanti. IL SINDACO BENESPERI SEMPRE PIÙ VITTIMA DELL’INEFFICIENZA DI DONNA AVETA?

Si trova in mezzo al guado: deve tenere la segretaria che passa a due giorni di presenza ad Agliana, convenzionata con Massarosa e presto lanciata al beach working tanto caro che lei stessa inventò nell’estate del 2021



a

a

AGLIANA. Dal sito del Comune di Agliana apprendiamo che il presidente della Commissione 1, Silvio Buono, ha convocato, per il 28 aprile, i commissari per discutere un sorprendente OdG che prevede al primo punto la convenzione per la “gestione associata del servizio di segretaria generale tra i Comuni di Massarosa e Agliana”.

Massarosa è un Comune famoso per il commissariamento dell’amministrazione del Sindaco Coluccini, eletto con il Centro destra proprio nel 2019 (è stato eletto con il 52% dei voti, guarda caso, proprio come Pedrito al ballottaggio).

A noi sembra un presagio per la fine a cui potrebbe essere destinato anche il Comune di Agliana: la prossima chiavA con la quale avrà a che fare Pedrito, dopo la chiavA del sistema Urbi consegnata sua sponte al Romiti; quella (fatale) della vigilA Traversi denuciata al Maricchiolo; e quella di Facebook, sarà da riconsegnare la chiavA della porta del Comune nelle mani del nuovo prefetto?