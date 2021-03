POLITICI MONTANINI: “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE”

Comitato cittadini San Marcello Piteglio: “Non esistono differenze, siete tutti uguali e si firma tutto quello che Regione, Asl e Pd vi ha messo sotto gli occhi”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Politici “montanini”: che delusione.

È bastato l’articolo apparso qualche giorno fa su La Nazione della nascita di una lista civica (?) per le prossime elezioni a San Marcello Piteglio che i politici “ montanini” si sono risentiti.

Certamente non è il coraggio e la faccia tosta che vi manca, prima di elevarvi a elementi trainanti per l’ottenimento di risultati concreti, fatevi un esamino di coscienza e forse qualche risposta la potete trovare anche voi, se nascono liste al di fuori dei partiti e non ci meraviglieremo se l’elenco crescerà.

Parlate di cambiamento rispetto all’attuale amministrazione, di unità e di persone che rappresentino il territorio e le persone che ci vivono, così scrivete sul vostro comunicato.

Ebbene, si parla di cambiamento: è quello rappresentato a Pistoia, Agliana e Serravalle , comuni amministrati (ancora per poco) dal centro destra dopo le ultime votazioni? Chiedete ai cittadini se cambiamento c’è stato.

Vogliamo parlare di Abetone e Cutigliano, dove il sindaco eletto si dimette per andare in Regione, incarico senz’altro più prestigioso ma anche più remunerativo? (vale più servire i cittadini che hanno creduto in un cambiamento ovviamente è dimostrato di no vale più il vile danaro).

Dei tre firmatari del comunicato, portavoce/coordinatore/referente, due sono “non residenti” della Montagna Pistoiese, e pensano di rappresentare il territorio e le persone che ci vivono?

Ma come fanno, non si sono neppure resi conto che durante l’ultima nevicata, siamo stati senza energia elettrica, bloccati da neve e piante cadute sulle strade per giorni, nessuno si è fatto sentire e soprattutto fatto vedere, ad eccezione dell’Abetone, lì in effetti tutta la politica di destra e di sinistra ha partecipato alla passerella con tanto di foto e articoli di giornali.

Caro centro destra avete perso grandi occasioni in questi ultimi anni, ma non siete stati capaci di svoltare veramente e di perseguire nei fatti il cambiamento così tanto annunciato.

E pensare che gli argomenti non sono mancati, tutte battaglie che secondo noi andavano combattute, dovevano essere combattute fino in fondo senza dare niente per scontato.

Ne vogliamo ricordare solo due: la chiusura della Comunità Montana, chiusa quando il presidente e la maggioranza della giunta erano di centro destra, chiusa per un debito di 250.000 euro, così ci hanno voluto far credere; l’Ospedale di San Marcello, ormai ridimensionato a reparto di medicina, a disposizione dell’Asl di Pistoia che all’occorrenza lo svuota per riempirlo, con i malati di Covid oppure con i pazienti di altri ospedali.

Naturalmente dopo aver trasferiti i nostri malati in altri presidi ospedalieri.

Tutti zitti però, anzi si firma tutto quello che Regione, Asl e Pd vi ha messo sotto gli occhi, tutti insieme appassionatamente.

È questa l’Unità di cui parlate nel comunicato?

Quale cambiamento ci dovrebbe essere se non esistono differenze, siete tutti uguali.

Comitato cittadini San Marcello Piteglio

