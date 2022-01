polizia municipale. APERTE LE CANDIDATURE PER IL PROGETTO “SCUOLA E LEGALITÀ” PER GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI

La scadenza per la presentazione della domanda è il 26 gennaio alle 14. Il progetto del servizio civile tra social network ed educazione stradale con la Polizia Municipale

PRATO. La Polizia Municipale di Prato, attraverso il progetto “Scuola e legalità” del bando per il Servizio Civile Universale, seleziona 8 giovani tra i 18 ed i 28 anni, che affiancheranno gli agenti dell’Unità Operativa di Educazione Stradale e alla Legalità nelle attività di istituto.

La durata del progetto è di un anno ed è previsto un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni; i volontari riceveranno anche un assegno di 444,30 euro al mese. Scadenza per presentare la domanda: 26 gennaio 2022, ore 14.00

Nei primi mesi i giovani selezionati seguiranno un percorso di formazione generale e specifica per un totale superiore a cento ore complessive. Una volta formati teoricamente, i ragazzi affiancheranno nelle varie attività gli agenti e potranno, acquisite e testate le loro capacità, svolgere anche autonomamente i compiti affidati.

Comunicare con i giovani, condurre una lezione di educazione stradale con bambini delle materne piuttosto che con adolescenti delle scuole medie, riuscire a farlo in maniera autorevole sia per modi che per contenuti, sia in presenza che in didattica a distanza, è l’obiettivo del percorso formativo dei volontari.

Ma non è finita qui. L’Unità Operativa specialistica della P.M. di Prato produce campagne di sicurezza e informazione attraverso i suoi canali Youtube e TikTok “PIEMMEPO”. I volontari selezionati saranno parte integrante, anzi essenziale del processo di ideazione e realizzazione di nuove campagne e potranno approfondire le proprie conoscenze su videomaking, post-produzione e creazione di contenuti originali.

Requisito aggiuntivo obbligatorio del progetto (oltre a quelli previsti da bando): Patente tipo B.

Attualmente la U.O. di Educazione Stradale consta di quattro volontari del Servizio Civile Regionale, già formati e ben avviati nel proprio percorso. Con le tecniche e le attrezzature a disposizione, hanno in pochi giorni realizzato un piccolo spot, che descrive in breve la loro attività quotidiana.

Link allo spot: https://www.youtube.com/watch?v=wQM_1vIFB38

Link al bando: http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17823

Scheda sintesi del progetto: http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F6%252FD.9ca9141f683f6ab13173/P/BLOB%3AID%3D17823/E/pdf

