polizia municipale. ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO PER LE FASCE VULNERABILI

PISTOIA. Sul territorio comunale da ieri, venerdì 10 dicembre, è attivo un nuovo servizio della Polizia Municipale dedicato alle fasce deboli. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dal sindaco Alessandro Tomasi, dalla comandante Ernesta Tomassetti e dall’assessore alle Politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti, nell’ottica di mettere a disposizione un ulteriore canale di comunicazione e di sostegno per coloro che sono soggetti a maltrattamento, violenza di genere, stalking, pedofilia, bullismo e altre forme di sopruso.

Un operatore risponderà al numero 0573 371995 tutti i giorni della settimana, dalle 7 alle 24. Sarà possibile anche inviare un messaggio whatsapp al numero 331 2313060, una modalità di comunicazione più agevole per entrare in contatto con i più giovani e per favorire un primo approccio, un modo quindi per coniugare le possibilità fornite dalle nuove tecnologie a un approccio fondato sull’importanza della relazione umana.

Il servizio è seguito da personale appositamente selezionato e formato, con una particolare predisposizione all’ascolto e all’aiuto per tutti quei reati che colpiscono i soggetti più deboli, ai quali sono garantite assoluta discrezionalità e massima protezione. Gli agenti sapranno, così, indirizzare le vittime verso le procedure e le strutture più adeguate, in accordo e in collaborazione con il Comune, gli assistenti sociali, la Magistratura, gli operatori socio-sanitari e le associazioni di volontariato.

Nell’ambito di questo progetto, il personale della Polizia Municipale si interfaccia e lavora a stretto contatto con i servizi sociali, il Centro Antiviolenza della Società della Salute Pistoiese “Aiutodonna” e tutta una rete di servizi offerti dal territorio.

«La Polizia Municipale è sensibile e attiva nel contrastare ogni forma di violenza con azioni di prossimità, come questo servizio – ha evidenziato la comandante Tomassetti –. Nel corso del 2021 abbiamo aderito al Protocollo delle cosiddette fasce vulnerabili e da gennaio, nelle scuole, porteremo avanti un’attività di formazione congiunta con il Centro Antiviolenza “Aiutodonna” per educare al superamento di tutti quegli stereotipi che vengono interiorizzati fin dalla più tenera età perché veicolati, più o meno consapevolmente, da adulti e istituzioni.»

Nel corso del 2021 la Polizia Municipale di Pistoia ha aderito dunque al Protocollo delle cosiddette “fasce vulnerabili” al quale partecipano Procura e Tribunale ordinario, Procura per i minori e Tribunale dei minori di Firenze, Questura, Carabinieri, Azienda Usl, Comuni, Società della Salute, Ordine dei Medici, Ufficio Scolastico Provinciale.

Dal mese di gennaio, il personale della Polizia Municipale sarà presente anche negli istituti scolastici per l’attività di formazione congiunta con il Centro Antiviolenza “Aiutodonna”, partendo dal principio secondo il quale per prevenire la violenza è necessario modificare il modo di relazionarsi.

«Con “Pronto Aiuto” si rafforza l’attenzione contro ogni forma di violenza, non soltanto verso le donne quindi, ma nei confronti chiunque, persone di ogni genere ed età – ha detto l’assessore Celesti –. È un impegno quotidiano, che da tempo coinvolge molti soggetti del territorio. Mi preme, quindi, ringraziare tutta la rete delle associazioni e delle istituzioni che si occupa di questa tematica, nell’ambito della quale la Polizia Municipale svolge un ruolo fondamentale di punto di riferimento».

Intanto, nell’ottica di garantire una maggiore efficacia nel presidio del territorio e rafforzare il rapporto di vicinanza con i residenti, dal primo dicembre sono entrati in servizio a tempo indeterminato nove nuovi agenti, vincitori del concorso svolto nei mesi scorsi dal Comune di Montecatini. A questi, nei prossimi mesi, si aggiungeranno gli otto agenti che passeranno il concorso indetto in questi giorni dall’Amministrazione pistoiese. Il termine ultimo per presentare domanda è il 30 dicembre, utilizzando la procedura telematica di iscrizione disponibile all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

In questo modo l’organico sarà presto implementato di 17 unità a tempo indeterminato, così da dare ulteriore impulso all’attività che quotidianamente svolgono gli operatori locali, impegnati nel promuovere il rispetto delle regole di civile convivenza, presidiare il territorio e sviluppare nuovi servizi di assistenza e sicurezza. Ne è un esempio l’attivazione da parte della Polizia Municipale dell’unità cinofila antidroga, in parte finanziata con fondi ministeriali e che si concretizzerà a inizio del anno nuovo.

«Questo servizio – ha sottolineato il sindaco Tomasi – nasce dalla volontà di non fermarsi alle celebrazioni e all’attività di sensibilizzazione del 25 novembre, ma di proseguire su questa strada fornendo un servizio in più, grazie alla professionalità e alla preparazione degli agenti della Polizia Municipale. Intanto, in un ottica di potenziamento, nei giorni scorsi sono stati assunti a tempo indeterminato nove agenti e altri otto arriveranno dopo il concorso in atto».

