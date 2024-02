POLIZIA MUNICIPALE, CHIUSA UNA ATTIVITÀ DI ESTETICA PER IRREGOLARITÀ D’ESERCIZIO

L’intervento da parte degli agenti dell’Unità Commerciale. La titolare è stata sanzionata e dovrà pagare un verbale di 2 mila euro

PRATO. Nei giorni scorsi è stata chiusa una attività di estetica in zona macrolotto Zero condotta da una donna di circa 50 anni, di nazionalità cinese. Il negozio di servizi alla persona era regolarmente aperto con SCIA da circa un mese. Durante un ordinario controllo da parte degli agenti dell’Unità Commerciale della Polizia Municipale è emerso che all’interno dei locali una dipendente stava facendo un trattamento estetico ad una cliente, in assenza del direttore tecnico designato.

Il direttore tecnico è la persona che possiede i requisiti professionali per gli interventi estetici realizzati all’interno dell’attività e che garantisce il cliente rispetto al buon esito degli stessi sia per l’aspetto tecnico si per quello igienico sanitario.

Il centro estetico è stato chiuso con il sequestro ammnistrativo di tutte le attrezzature utilizzate. La titolare è stata sanzionata e dovrà pagare un verbale di 2 mila euro.

