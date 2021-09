polizia municipale. DA LUNEDÌ 13 SETTEMBRE ATTIVO UN NUMERO UNICO DI TELEFONO (0573 22022)

Sarà data priorità alle chiamate urgenti. Ogni telefonata sarà inoltrata all’ufficio competente. La nuova modalità permette di diminuire i tempi di attesa di risposta

PISTOIA. Un numero unico telefonico della Polizia Municipale per emergenze, pronto intervento e informazioni: lo 0573 22022. La novità prenderà il via da lunedì 13 settembre.

L’operatore della PM, grazie a un nuovo software, è in grado di visualizzare tutte le telefonate in entrata, dando la priorità a quelle urgenti. I numeri 118, 112, 113 e 115, avendo un identificativo particolare, non dovranno più aspettare in “coda” alle chiamate.

Il cittadino, dopo avere digitato il numero 0573 22022, potrà scegliere tra due opzioni: per le emergenze e pronto intervento basterà digitare il numero 1 per le informazioni il numero 2.

La nuova modalità permette di diminuire i tempi di attesa di risposta alle chiamate: ogni telefonata sarà infatti inoltrata direttamente all’ufficio competente.

[comune di pistoia]