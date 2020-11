polizia municipale. DOMANI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA

Sarà possibile un impatto sul centralino del Comando

PISTOIA. Domani martedì 24 novembre, dalle ore 17, nella sede del comando della Polizia Municipale è programmato un intervento di manutenzione alle rete elettrica.

Durante la procedura non ci sarà interruzione del servizio telefonico, tuttavia il numero del centralino 0573.22022 potrebbe, in alcuni momenti, non essere raggiungibile da chiamate esterne.

Sarà comunque possibile contattare il numero delle emergenze 0573.371333, in funzione 24 ore su 24, sempre attivo anche durante l’intervento.

[comune di pistoia]