POLIZIA MUNICIPALE, FERMATI E DENUNCIATI DUE CITTADINI CINESI CHE TRASPORTAVANO DROGA

Nel pomeriggio di martedì 29 agosto, la pattuglia del Reparto Motociclisti del Comando di Polizia Municipale impegnata nel servizio di controllo del territorio ha fermato un’auto in zona Maliseti con a bordo due uomini di nazionalità cinese di 35 e 33 anni

PRATO. Il passeggero al controllo ha mostrato subito un evidente nervosismo ed insofferenza e pertanto gli agenti hanno proceduto ad un capillare controllo dell’auto e degli occupanti richiedendo sul posto intervento della Unità Cinofila antidroga.

L’uomo, alla vista dei cani antidroga, ha tentato inutilmente di disfarsi di un sacchetto gettandolo a terra ai piedi dell’auto, all’interno del sacchetto, recuperato dagli agenti, è stata rinvenuta una sostanza stupefacente pari a 35 grammi di metanfetamina in cristalli, droga diffusa negli ambienti della comunità cinese e nota col nome di Shaboo.

L’uomo, accompagnato al Comando per la identificazione, è risultato già gravato da numerosi precedenti per droga e risultava attualmente detenuto e fuori dal carcere per misura di semilibertà concessa dal magistrato di sorveglianza. È stato denunciato per possesso di stupefacente ai fini di spaccio dato l’ingente quantitativo rinvenuto e che ha tentato di occultare, e segnalato al tribunale di sorveglianza per la revoca del beneficio della misura alternativa al carcere di Prato, dove al termine degli atti è stato ricondotto dagli agenti.

Anche il conducente del veicolo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore in quanto, grazie ai cani, è stata rinvenuta in sua disponibilità un modica quantità di hashish mista a tabacco.

A lui è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.

[comune di prato]