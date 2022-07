POLIZIA MUNICIPALE: NEL FINE SETTIMANA INTENSIFICATI I CONTROLLI SU ALCOL E VELOCITÀ

Tre patenti ritirate, 70 punti decurtati, 21 sanzioni, tre sinistri stradali

PISTOIA. Nel fine settimana appena trascorso, i controlli della Polizia Municipale si sono concentrati sulle strade a maggiore tasso di incidentalità.

Il bilancio è di 11 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 5 per aver effettuato manovre di sorpasso non consentite, 4 violazioni per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, una sanzione per l’utilizzo del cellulare durante la guida e un totale di 70 punti decurtati e tre patenti ritirate.

La velocità e la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche sono tra le maggiori cause di incidentalità.

Nella notte tra sabato e domenica sono stati 3 i sinistri stradali in cui i conducenti avevano assunto bevande alcoliche superando abbondantemente il limite consentito dalla legge.

Queste circostanze hanno comportato anche il fermo e il sequestro di due veicoli e l’informativa all’autorità giudiziaria competente

[comune di pistoia]