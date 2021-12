POLIZIA MUNICIPALE, NUOVA OPERAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE AL MERCATO SETTIMANALE

Gli Agenti hanno posto sotto sequestro tutta la merce destinata alla vendita

PISTOIA. Ieri mattina, mercoledì 22 dicembre, verso le 11.30, in via Castel Cellese — angolo via Cavour, nell’ambito dei controlli antidegrado, gli Agenti dell’unità operativa Polizia commerciale hanno intercettato un venditore abusivo all’interno del mercato bisettimanale.

Nel corso dell’operazione, l’uomo che aveva posto la merce in vendita si è dato alla fuga, mentre il materiale contraffatto è stato sequestrato. Si trattava di sei giubbotti, nove cappelli, tre cinture e una felpa di noti marchi contraffatti.

È il secondo sequestro portato a termine in due settimane dalla Polizia Locale, che durante il periodo natalizio ha intensificato le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti attraverso il monitoraggio di alcune zone maggiormente interessate dal fenomeno.

