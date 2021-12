polizia municipale. PUBBLICATO IL BANDO PER ASSUMERE OTTO AGENTI A TEMPO INDETERMINATO

I candidati dovranno eseguire la procedura telematica di iscrizione entro il 30 dicembre

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha indetto un concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di otto agenti di Polizia Municipale, categoria C. L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni e sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre.

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra i quali il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida categoria B, dovranno eseguire la procedura telematica di iscrizione disponibile all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni entro il 30 dicembre.

Alla domanda di partecipazione alla selezione andranno allegati una fotocopia del documento di identità e l’attestazione del pagamento della tassa di iscrizione di 10 euro (da versare collegandosi al sito internet https://iris.rete.toscana.it/public/).

La selezione avverrà mediante una prova scritta e un eventuale colloquio orale.

Il calendario delle prove d’esame sarà reso noto almeno quindici giorni prima dello svolgimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pistoia.

La comunicazione relativa alla data di svolgimento dello scritto sarà pubblicata entro il 21 gennaio.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma – Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo, telefono 800 012 146, mail: info@comune.pistoia.it, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 oppure al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371263, 371353, 371232 e 317478 da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, mail: concorsi@comune.pistoia.it.

