polizia provinciale. CATTURATI SEI CINGHIALI NELLE VICINANZE DI BARILE

Un intervento che sta diventando frequente sul territorio

PISTOIA. La Polizia Provinciale di Pistoia ha catturato 6 cinghiali nei pressi di Barile, nella prima periferia di Pistoia. Un grosso branco, infatti, da diverso tempo invade frequentemente i campi incolti vicini alla Strada Regionale Lucchese effettuando sconfinamenti in alcuni vivai ed attività agricole limitrofe.

I cittadini residenti in zona, preoccupati per la presenza dei selvatici nei pressi delle loro abitazioni, che si trovano a circa 120 metri dalla strada regionale, avevano segnalato il potenziale pericolo alle autorità nel mese di dicembre facendo scattare l’intervento della Polizia Provinciale.

Gli Agenti, dopo aver accertato la presenza del gruppo di animali e dopo alcuni sopralluoghi, hanno posizionato una trappola, costituita da una robusta gabbia di rete metallica, munita di un congegno di chiusura a scatto, azionato dai cinghiali stessi. Gli animali catturati vivi, tutti di circa 25-30 kg di peso, sono stati successivamente consegnati ad una azienda autorizzata.

Si tratta di un tipo di intervento che sta diventando via via più frequente; le 5 gabbie a disposizione della Polizia Provinciale (fornite dalla Regione Toscana e dall’Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11), sono praticamente quasi sempre tutte attive, alternandosi nelle varie zone del territorio provinciale dove se ne presenta la necessità, a tutela dei centri abitati e delle zone coltivate, ove i cinghiali, spesso favoriti dalla presenza anche di terreni incolti e abbandonati, trovano un sicuro rifugio fra rovi e cespugli.

La Polizia Provinciale ricorda che, secondo la normativa vigente (legge regionale 70 del 25 novembre 2019), è il Sindaco che deve richiedere alla Regione l’attivazione degli interventi di contenimento quando vi è potenziale pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale. In questi casi la Regione autorizza la Polizia Provinciale ad attuare gli interventi richiesti dal Sindaco.

Diverso è il caso in cui gli animali procurino danni alle colture agricole in aperta campagna. In quest’ultima ipotesi l’agricoltore e le aziende agricole, per attivare gli interventi da parte della Polizia Provinciale, devono inoltrare la richiesta alla Regione Toscana tramite la procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART), predisposta da ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) email: artea@cert.legalmail.it;

Per segnalazioni alla Polizia Provinciale e per informazioni telefonare al numero 0573-374600. contattare 0573/374600 e-mail: provpol.pt@provincia.pistoia.it.

[maionchi – provincia di pistoia]