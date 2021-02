POLIZIA PROVINCIALE: NUOVI STRUMENTI ALL ’AVANGUARDIA

Per il monitoraggio del territorio e il controllo sul conferimento abusivo dei rifiuti la Provincia ha messo a disposizione anche un drone

PISTOIA. La Provincia, con l’ultima variazione di Bilancio 2020, ha disposto di dotare la Polizia Provinciale di strumenti e mezzi all’avanguardia, rispondenti alle necessità di una polizia locale moderna ed efficace. Si tratta di un drone professionale, sei fototrappole, diversi apparati radio ricetrasmittenti .

Il drone sarà particolarmente utile per la verifica, per il monitoraggio del territorio ed anche per le altre attività rientranti nelle competenze della Polizia Provinciale, tra le quali, ad esempio, il controllo sul conferimento abusivo dei rifiuti, gli interventi di controllo e contenimento della fauna selvatica laddove crea danni per l’agricoltura o pericoli per la pubblica incolumità, gli interventi antibracconaggio, il controllo sulle aree protette, la prevenzione sugli incendi boschivi e la viabilità stradale. Lo strumento potrà fornire un prezioso contributo alla collettività anche nelle circostanze in cui ne venga richiesto dalle competenti autorità l’uso per la protezione civile.

