polizia. TORNA A CASA UBRIACO E PICCHIA LA MOGLIE IN GRAVIDANZA

Ventottenne cinese arrestato da un Finanziere libero dal servizio e dalle Volanti

PRATO. Nella decorsa notte, alle ore 1.00 circa, equipaggi delle Volanti sono stati inviati in zona Mezzana, in ausilio ad un militare della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, era intervenuto presso l’abitazione di una famiglia cinese, posta nel suo stesso condominio, dove aveva accertato un grave episodio di maltrattamenti, ad opera di un uomo in danno della moglie, ripetutamente percossa nonostante fosse al quarto mese di gravidanza, tutto in presenza anche dei due figli minorenni della coppia e della nonna.

Il Finanziere, avvedutosi di quanto stava accadendo nella notte nell’abitazione dei cinesi, a causa delle grida di aiuto della donna, si è portato immediatamente alla porta di casa degli orientali, riuscendo a farsi aprire dalla ventiseienne vittima della vicenda, frapponendosi tra lei e il marito, in palese stato di ubriachezza, quindi richiedendo l’ausilio delle Volanti della Polizia di Stato.

La donna percossa, che presentava evidenti ecchimosi al volto, con perdite ematiche dal naso, veniva posta in un luogo sicuro dal militare, che si è adoperato nel fronteggiare e contenere fisicamente il marito, fino all’arrivo degli Agenti, i quali hanno bloccato definitivamente in strada in cinese.

Si apprendeva che l’uomo già in altre occasioni aveva malmenato la moglie, la quale tuttavia non aveva mai sporto denuncia nei suoi confronti.

Compiutamente identificato il marito per un ventottenne cinese residente a Prato, regolarmente soggiornante ed incensurato, lo stesso è stato pertanto condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, mentre la moglie veniva fatta assistere da personale sanitario del 118, che le ha prestato le cure del caso.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa del rito direttissimo.

