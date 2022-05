pomeriggi al caffè. OGGI IL PRIMO INCONTRO: “AVVOCATI MINACCIATI”

Oggi alle Terme Tettuccio il primo incontro in tema di giustizia promosso dalla Camera Penale

MONTECATINI. La Camera Penale di Pistoia, con la collaborazione della Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, organizza per il corrente mese di maggio una serie di incontri letterari in tema di giustizia, che si terranno ogni giovedì pomeriggio a Montecatini Terme, presso il Caffè storico della Terme Tettuccio.

Oggi 5 maggio dalle ore 16 in poi si terrà il primo incontro del programma.

Il titolo è “Avvocati minacciati – Iniziative UCPI e profili deontologici”.

Saranno presenti l’Avv. Giovanna Ollà (componente CNF), il Dott. Giulio Cerboni (Ambasciatore), l’Avv. Valeria Fontana (Foro di Firenze) e l’Avv. Andrea Sbragia (Foro di Pistoia – Osservatorio UCPI Avvocati Minacciati); moderatore l’Avv. Giuseppe Alibrandi (Foro di Pistoia).

“Sarà un’occasione per incontrarsi tra amici e Colleghi, per riflettere assieme su vari temi che interessano il nostro mondo professionale e la società in cui viviamo e operiamo”.