ponte buggianese. A QUANDO I LAVORI ALLA “DOGANA”?

PONTE BUGGIANESE. Siamo stati lieti di leggere il comunicato stampa del Sindaco Tesi sull’ambito turistico omogeneo, certo non perché lo condividiamo ma perché finalmente, a poco meno di due anni dall’insediamento della Sua amministrazione, sembra sia giunto il momento di parlare di turismo.

Non ci interessa in questa sede partecipare alla polemica che ha voluto accendere, ci limitiamo a rilevare che a quel che si dice sono state le amministrazioni delle quali ha fatto (e fa) parte a non voler entrare nell’ambito territoriale per dissidi con l’ex assessore al turismo del Comune di Montecatini.

Ci fa comunque piacere che veda il Sindaco Baroncini come possibile risolutore degli effetti di una crisi maturata all’interno del suo partito (anzi, speriamo che presto la Lega sia chiamata a risolvere i disastri provocati dal Pd anche su base nazionale); certo dovrebbe rendersi conto che probabilmente il Sindaco Baroncini voglia capire, tanto per citare il tema specifico che pare gli stia a cuore, se il Centro di Ricerca del Padule avrà un futuro o no prima di dare risposte in merito.

Ci fa meno piacere che abbia voluto coinvolgere nella polemica i pontigiani che in massima parte non sono al corrente delle scelte adottate in passato dalle “Sue” amministrazioni.

E, a proposito dei ritardi nelle risposte dovute ai cittadini di Ponte Buggianese, non dimentichiamo che il nostro Comune ha avuto pure una visita del Prefetto motivata proprio dai ritardi con i quali i Consiglieri di minoranza ricevevano risposta alle loro richieste di documenti.

A giugno fra l’altro abbiamo richiesto copie dei conteggi relativi a Tari e Tosap per le Feste dell’Unità 2018 e 2019 ma, salvo errori, ci sembra di non averle ancora ricevute…

Cogliamo quindi la gradita occasione per chiedere cosa ha intenzione di fare il Sindaco a proposito del patrimonio turistico di Ponte Buggianese; in particolare vorremmo cominciare dalla Dogana, porta di ingresso del Padule dal nostro Comune.

Al momento l’edificio presenta tracce di umido sui muri esterni che arrivano fino a quattro metri di altezza, fortunatamente però il tetto, ricoperto da un soffice strato di muschio e di qualche altra specie erbacea, se non altro consente il meritato riposo a leggiadri piccioni e altri volatili assortiti.

Peccato però che ci abbiano segnalato infiltrazioni d’acqua dallo stesso tetto che tengono ben umidi i letti dei futuri pellegrini della Francigena.

Crediamo che il tenere chiuso l’edificio per settimane e settimane consecutive ne aggravi sempre più le condizioni, perciò invitiamo il Sindaco a mandare di tanto in tanto qualcuno ad aprire porte e finestre.

L’edificio è totalmente agibile in piena sicurezza o lo è solo il piano terra? Nel caso non lo sia la messa a norma delle finestre e delle scale interne quando verrà fatta? L’allacciamento al metano, senza il quale non si può pensare di emanare bandi per l’affidamento della struttura, quando verrà realizzato? F

orse a fine mandato come da buona tradizione di molte amministrazioni anche precedenti?

Riccardo Buonamici

Lega Salvini Premier – centrodestra Ponte Buggianese