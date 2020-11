ponte buggianese. CHIUSO IL DOPPIO INTERVENTO SULLE RETI IDRICHE DEL CAPOLUOGO. RISANATI 600 METRI DI FOGNATURA E 400 DI ACQUEDOTTO

Terminati i lavori tra via Roma e via XXIV maggio: investimento da 1,5 milioni di euro per migliorare in modo significativo il servizio idrico integrato per qualità e continuità

PONTE BUGGIANESE. Si è conclusa nei giorni scorsi, dopo i collaudi e i collegamenti delle nuove infrastrutture alle reti, la posa in opera delle nuove tubazioni a Ponte Buggianese, per il risanamento della fognatura e il potenziamento dell’acquedotto nel capoluogo.

Un lavoro di grande importanza, che ha coinvolto la zona compresa tra via Roma e via XXIV maggio, dove sono stati sostituiti 600 metri di collettore fognario e 400 metri di tubazioni idriche. A seguito del completamento delle opere idrauliche, è stata già ripristinata la normale viabilità, mentre nella prossima primavera, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno e con le condizioni atmosferiche favorevoli, sarà eseguita anche la riasfaltatura del manto stradale.

Il progetto, condotto da Acque SpA (gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole), con la compartecipazione di Acque Toscane (gestore che nel comune di Ponte Buggianese si occupa del servizio acquedotto) aveva due obiettivi principali, adesso raggiunti.

Da un lato, il miglioramento del sistema di smaltimento fognario: la sostituzione delle tubazioni ha infatti permesso di superare i problemi di tenuta delle vecchie condotte e di infiltrazioni di acque di falda. Dall’altro lato,è stato possibile potenziare l’acquedotto locale, con le nuove tubazioni ora in funzione al posto di quelle mandate “in pensione”, particolarmente datate e per questo soggette in passato a diverse rotture.

L’investimento complessivo per il risanamento delle condotte ammonta a quasi 1,5 milioni di euro. I lavori si sono sviluppati praticamente in parallelo, e si sono chiusi nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale, nonostante le difficoltà legate ai provvedimenti per limitare la diffusione del Coronavirus.

“Grazie alla sinergia tra Comune di Ponte Buggianese, gestori idrici e Provincia di Pistoia — spiega il sindaco Nicola Tesi — questo intervento, oltre a risolvere storiche criticità di un tratto di fognatura e a rinnovare un pezzo di acquedotto vetusto e ammalorato, consentirà di riqualificare completamente la sede stradale con la realizzazione di un nuovo asfalto di ben undici centimetri e con una nuova segnaletica orizzontale su tutto il tratto”.

“Il nostro ringraziamento, oltre che al personale interno e alle ditte che hanno preso parte al progetto — aggiunge il presidente di Acque, Giuseppe Sardu — va anche ai residenti, ai commercianti e ai cittadini, che hanno pazientato per i cantieri e le inevitabili modifiche al traffico.

Oggi questi lavori consegnano alla città due tratti di rete completamenteammodernati, con indubbi vantaggi in termini di qualità e continuità del servizio idrico”.

