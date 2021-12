ponte buggianese. CRISTIANA NESTI, NEO SEGRETARIA DEL PARTITO DEMOCRATICO

I nomi del gruppo direttivo che affiancheranno la neosegretaria nella guida del partito

PONTE BUGGIANESE. [a.b.] Si è tenuto nella giornata di ieri il congresso comunale del Pd di Ponte Buggianese. La lista “Insieme possiamo” ha visto l’elezione a segretaria della unione comunale del partito di Cristiana Nesti.

La neosegretaria sarà sostenuta dal gruppo direttivo composto da: Sofian Aboulmachayl, Alice Caddeo, Marco Biagini, Mila Cortesi, Daniele Bugiani, Ilaria Di Maina, Giovanni Cacini, Marzia Gianassi, Andrea Cautillo, Beatrice Giannanti, Pier Luigi Galligani, Romina Giuntoli, Manuel Guidi, Giuseppina Iatarola, Lorenzo Orsi, Letizia Paolettoni, Fulvio Rosellini, Elena Ranieri, Nicola Tesi e Veronica Vanti.

“Le idee che costituiscono la piattaforma non sono il punto di arrivo, ma quello di partenza per la discussione ed il miglioramento, nell’ottica di una condivisione più ampia possibile – ha detto la segretaria Cristiana Nesti -—Alla base del successo di qualsiasi iniziativa non c’è mai l’iniziativa di un singolo, ma lo sforzo corale di un gruppo”.

Creazione di un partito smart attento anche alle tradizionali forme di comunicazione, organizzazione di tavoli di lavoro, collaborazione e confronto con tutte le associazioni del territorio, Festa Pd rinnovata e ripensata sono alcuni dei punti sui quali la Segretaria si è soffermata durante il congresso che si è arricchito grazie ai contributi dei numerosi partecipanti.

L’Unione comunale del Pd ringrazia gli iscritti intervenuti al congresso dimostrando ancora una volta la voglia di partecipazione alla vita politica del partito e augura alla nuova segreteria, ai vecchi e ai nuovi volti che compongono il direttivo un augurio di buon lavoro..