ponte buggianese. DUE DOMANDE AL SINDACO TESI E ALLA GIUNTA

Buonamici (Centrodestra) interviene a proposito della effettuata vaccinazione annunciata dal sindaco

PONTE BUGGIANESE. In data 5 marzo 2021 organi di informazione hanno riportato un post comparso sulla pagina facebook del Sindaco Tesi in cui lui stesso comunicava di essere “persona che aveva già ricevuto la vaccinazione” contro covid-19.

Il post è stato letto da tanti cittadini direttamente su facebook e tutti hanno cominciato a chiedersi perché il Sindaco avesse potuto essere vaccinato quando per la stragrande maggioranza della popolazione tale facoltà non è ancora possibile.

La cittadinanza ha atteso per lunghi giorni un comunicato da parte del Sindaco che spiegasse le ragioni per le quali aveva ricevuto il vaccino; occorre precisare che la materia della salute è delicata e rientra nella sfera privata di tutti, anche dei Sindaci.

Gli stessi Sindaci, però, rivestono il ruolo di responsabili delle condizioni di salute della popolazione del loro territorio. Il Consiglio Comunale condivide questa responsabilità. Esiste un ordine di precedenza per le vaccinazioni contro il covid-19 che è a tutela della salute di tutti partendo dalle categorie più esposte a rischi di contagio. I Sindaci in quanto tali non rientrano in queste categorie, almeno ad oggi.

Una vaccinazione fatta a persona non esposta a rischi particolari, con l’attuale scarsità di dosi, equivale a mettere in pericolo soggetti che hanno molto più urgente bisogno di essere protetti: per questo motivo si sperava che il Sindaco Tesi avrebbe comunicato quanto prima i motivi per i quali aveva potuto essere vaccinato.

Tali spiegazioni non sono arrivate, e francamente l’atteggiamento del Sindaco, che trova comunque il tempo di informare quotidianamente la cittadinanza dei dati sul covid-19, comincia a sembrare affetto da reticenza, arroganza, insensibilità o una miscela di tutte e tre le cose.

Corre pertanto l’obbligo di presentare due domande precise al Sindaco Tesi e alla sua Giunta:

1) In che categoria di soggetti a rischio rientra il Signor Sindaco per aver potuto sottoporsi a vaccino?

Ci risulta che le persone con patologie a rischio hanno cominciato a ricevere le dosi di vaccino in settimana, mentre i volontari addetti al trasporto pazienti potevano riceverlo prima, ma non sapevamo che il Sindaco svolgesse tale tipo di attività. Francamente le due sopra ci sembrano essere le sole categorie nelle quali possa rientrare il nostro Sindaco, ma può essere che la spiegazione sia diversa.

Comunque il Sindaco, da navigato uomo politico qual è, sicuramente renderà noto in che giorni e il nome della eventuale associazione di volontariato presso la quale ha svolto tale meritoria attività. Un’invocazione della privacy in tempi di pandemia mondiale, soprattutto nel Paese più fiaccato dai decessi e dal crollo economico, non potrebbe essere giustificata dall’opinione pubblica, anche perché gli ospedali sono pieni e molte persone a rischio attendono il vaccino.

2) Oltre al Signor Sindaco, altri membri della Giunta hanno ricevuto il vaccino e in base a quale ordine di precedenza?

Il Presidente della Regione Sicilia, commentando i fatti riguardanti il Sindaco di Corleone che si era vaccinato saltando l’ordine delle precedenze, ha detto “C’è un siciliano che aspetta il suo turno e si chiama Sergio Mattarella”. Il Sindaco di Corleone si è dimesso. Qualora le risposte alle due domande poste sopra non siano soddisfacenti, speriamo che il Sindaco voglia evitare di farsi presentare la terza domanda:

Signor Sindaco, cosa aspetta a dare dimissioni immediate e irrevocabili?

Riccardo Buonamici — Consigliere Comunale Gruppo Centrodestra Ponte Buggianese