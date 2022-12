ponte buggianese. I PONTIGIANI RECLAMANO CHIAREZZA SULL’UFFICIO POSTALE

Buonamici (Centrodestra): “Va fatta luce sui tempi relativi alla ripresa normale del servizio”

PONTE BUGGIANESE. Riccardo Buonamici (Lega) interviene sull’ufficio postale.

“Una cittadina di più di ottomilasettecento anime è da mesi costretta ad avere servizi postali in condizioni estremamente disagevoli a causa di un atto compiuto da criminali a metà luglio.

Sia chiaro che Poste Italiane e i suoi dipendenti, al pari della cittadinanza, sono parte lesa in questa vicenda e si meritano solo ringraziamenti per aver assicurato la continuità del servizio in condizioni di fortuna, in particolare quegli impiegati che si trovano a lavorare in locali assolutamente inadatti all’uso di ufficio e che nonostante tutto svolgono le loro mansioni con abnegazione ammirevole.

Detto questo è però necessario che venga fatta luce sui tempi relativi alla ripresa “normale” del servizio.

Il Sindaco ha più volte ribadito sui social, pubblicando anche copia di una lettera ricevuta da un Dirigente responsabile della Filiale di Pistoia di Poste Italiane, che la riapertura dell’ufficio con le normali funzionalità sarebbe avvenuta nel mese di gennaio 2023.

Purtroppo dobbiamo rilevare che ad oggi non pare sia iniziato presso i locali dell’ufficio postale alcun tipo di intervento, e non sappiamo neanche se sono state fatte le eventuali gare o affidati gli appalti per l’esecuzione dei lavori.

La sensazione è che si andrà ben oltre l’orizzonte temporale di gennaio, visto anche il periodo delle prossime festività natalizie.

Riteniamo che la cittadinanza meriti di avere una risposta certa da parte di Poste Italiane sui tempi di ripristino dell’ufficio e della sua normale funzionalità.

Inoltre, poiché gran parte dell’utenza è costituita da persone anziane che non meritano di dover aspettare il loro turno al freddo e sotto la pioggia, sarebbe opportuno che anche il Comune si attivasse con l’installazione in prossimità dei locali dell’ufficio postale di pensiline o strutture equivalenti al fine di diminuire i disagi che i cittadini devono sopportare per usufruire dei servizi postali.

Riccardo Buonamici

Centrodestra Ponte Buggianese