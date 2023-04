ponte buggianese. LA VICE SINDACA ADERISCE AL PROGETTO DI ITALIA VIVA

Maria Grazia Baldi sarà candidata alle prossime elezioni comunali. Alla conferenza stampa di presentazione anche il coordinatore di IV Natali e l’ex deputato Fanucci.

PONTE BUGGIANESE. Maria Grazia Baldi, vicesindaco di Ponte Buggianese, aderisce al progetto di Italia Viva, in vista delle elezioni amministrative di maggio.

La notizia è stata annunciata durante la conferenza stampa che ha visto la partecipazione degli esponenti di IV, Edoardo Fanucci, già deputato, e Francesco Natali, coordinatore provinciale, oltre che del sindaco uscente Nicola Tesi e del segretario del Psi Franco Sarti.

Baldi sarà candidata in Consiglio comunale nella lista Il Ponte di tutti, a sostegno di Tesi, e ha espresso un grande entusiasmo riguardo al suo potersi presentare di fronte alla cittadinanza con un programma ambizioso che riguarda i giovani, la cultura, il benessere dei cittadini e le infrastrutture.

Natali ha invece ribadito l’appoggio all’amministrazione uscente di cui la stessa Baldi è parte: “Per noi la discriminante fondamentale è il progressismo e per questo ci riconosciamo in questa amministrazione. Il percorso dei nostri valori su questo non è mai cambiato. Da parte nostra tutto l’appoggio”.

Infine, Fanucci, deputato della diciassettesima legislatura: “Nicola [Tesi] merita la riconferma, si vede come interpreta il suo ruolo di amministratore per cui la sua umiltà, serietà e visione sono di esempio.

Maria Grazia garantisce continuità di amministrazione ma anche voglia di mettersi in gioco, per questo ci ritroviamo in lei. Il percorso di Italia Viva è un percorso aggregativo con forze diverse che condividono i nostri valori e per questo diamo una mano a Nicola e a Maria Grazia”.

