ponte buggianese. LUPORI (CENTRODESTRA): “LA PROVINCIALE LIVORNESE DI SOPRA NON  È SICURA”

“Troppi incidenti, servono misure adeguate per il controllo del rispetto dei limiti di velocità”

PONTE BUGGIANESE. In una lettera inviata al presidente della provincia di Pistoia, ai sindaci di Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese, al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante della sezione provinciale della Polizia di Stato, e al prefetto di Pistoia la consigliera comunale Nadia Lupori (Centrodestra) è intervenuta sulla situazione di pericolosità della Sp 4 denominata Livornese di Sopra.

“Con la presente desidero sensibilizzare affinché, qualora non avessero già provveduto in tal senso, vengano valutate le misure adeguate per il controllo del rispetto dei limiti di velocità (anche mediante apposizione di autovelox fissi), anche in considerazione dei numerosi eventi incidentali verificatisi nel tratto interessato, così come testimoniato anche dalla stampa locale sia cartacea sia su internet.

Quanto sopra contribuirebbe anche alla percezione della sicurezza stradale da parte dei residenti del territorio interessato dall’attraversamento di detta strada, che lamentano disagi per quanto sopra evidenziato”.

[nadia lupori]